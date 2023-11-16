Сладко, откуда не ждёшь. Россиянам назвали необычные продукты, в которых есть сахар
Сахар называют белой смертью, при этом без него никак даже в тех продуктах, которые совсем не считаются сладкими. А потому что его используют не для этого, а, например, для ускорения процесса брожения, как в некоторых видах цельнозернового хлеба. О том, где скрывается добавленный сахар, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
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Необычные продукты с содержанием сахара
- Консервированные продукты. Сахар есть в большинстве, включая кукурузу, фасоль и зелёный горошек.
- Колбаса и сосиски. В них может быть до 20 чайных ложек сахара на 1 кг продукта.
- Выпечка и кондитерские изделия. Но тут не удивишь. Правда, есть нюанс. Сахар содержится даже в некоторых видах цельнозернового хлеба, причём чёрного.
- Суши и роллы. Его кладут в воду, чтобы рис после варки не рассыпался. **- Соусы. И в соевом тоже. А в столовой ложке кетчупа прячется не меньше чайной ложки сахара.
- Кисломолочные продукты. Сахар есть там, где присутствуют вкусовые добавки: и в йогурте, и в кефире, и в творожке.
- Сухофрукты. Кроме того что, например, в изюме, черносливе и кураге есть естественный сахар, может быть ещё и добавленный.
Как узнать, где есть сахар
Кашух порекомендовала внимательно изучать состав на упаковке. Чаще всего производитель указывает точное содержание сахара. Но если вдруг значения в цифрах нет, смотрите, как далеко сахар стоит в списке: чем он ближе к началу, тем больше его в продукте.
Также врач предупредила, что сахар может прятаться под другими названиями — например, глюкоза, глюкозно-фруктозный или инвертный сироп, патока или мальтодекстрин, ячменный солод, мальтоза и кукурузный, виноградный, фруктовый, кокосовый сахар.
При этом совсем отказываться от сахара не стоит, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Он, как-никак, снабжает организм питательными веществами.