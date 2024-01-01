Врач назвала правильный состав кетчупа и майонеза. Берём на заметку
Майонез и кетчуп — любимые соусы для детей и взрослых. Они отлично подойдут и к картошке, и к котлетам, и для пельменей. На полках магазинов выбор таких соусов просто огромный: есть и с разным составом, и от разных производителей, и с различными специями. Но многие критикуют кетчуп и майонез за вред для здоровья. Всё потому, что производители пичкают их часто не пойми чем. Правильный состав назвала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян.
По словам эксперта, эти соусы могут быть даже полезны для организма, если выбрать правильный состав или приготовить их дома самому, не добавляя лишних ингредиентов.
В составе хорошего томатного соуса (он же кетчуп) должны быть только помидоры, оливковое масло и специи. «Получается очень хороший продукт. А если прочитать, что входит в состав кетчупа из магазина, то там могут быть загуститель, крахмал, глутамат натрия и большое количество соли и сахара», — напомнила Арзуманян.
Та же история и майонезом. В хорошем соусе будут только растительное масло, желтки, лимонный сок, горчица, соль и сахар. Даже несмотря на высокую калорийность, домашний майонез будет полезнее магазинного.
О том, чем полезен майонез, рассказали тут.