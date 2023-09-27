Врач назвала пять самых важных витаминов для беременных

Список главных витаминов и микроэлементов для беременных выглядит так:

- Фолиевая кислота, или витамин В9, нужна для обеспечения роста и обновления клеток.

Если у беременной она в дефиците — выше риск, что у плода будут пороки развития. И чаще всего это дефекты нервной трубки, которая формируется в первом триместре.

В конечном итоге дефицит фолиевой кислоты витамина может привести к расщеплению позвоночника у ребёнка, а также к заячьей губе или волчьей пасти.

- Витамин D регулирует обмен кальция и имеет большое значение для плода: отвечает за формирование костной ткани и зубной эмали, передачу нервных импульсов и сокращение мышц, а ещё влияет на обмен веществ, иммунную и гормональную системы.

Недостаток этого витамина может негативно отразиться на развитии скелета малыша, а также привести к рахиту у новорождённого. При этом избыток тоже опасен — например, возможно отравление.

По словам специалиста, беременной обычно не требует дополнительно принимать витамин D, если она полноценно, сбалансировано питается и гуляет на улице днём.

- Железо необходимо для развития мозга плода и формирования плаценты. Кроме этого, оно важно в профилактике задержки роста плода, невынашивания беременности и развития преэклампсии (повышение давления и отёков на поздних сроках беременности).

Если беременная хорошо питается, то дефицита железа не будет. Кстати, больше всего его в животных белках. В том случае, когда уровень железа низкий, это уже угроза нормальному развитию плода.

Передозировка железа не опасна и обычно не приводит к серьёзным последствиям. Но тем не менее может ухудшить всасывание цинка, который обеспечивает нормальную работу мозга и участвует в формировании иммунного ответа организма.

- Йод. Его недостаток может сформировать умственную неполноценность ребёнка. Если в организме есть переизбыток йода, то он выведется с мочой, накапливаться не будет. Другая история — когда долгое время поступают большие дозы. Это уже способно нарушить правильную работу щитовидки.

- Кальций участвует в формировании скелета ребёнка и нужен для того, чтобы оно шло правильно. Для матери кальций имеет значение, так как помогает поддерживать в здоровом состоянии опорно-двигательный аппарат. По словам Марченко, есть исследования, согласно которым у женщин без дефицита кальция во время беременности ниже риск развития остеопороза в пожилом возрасте. Но она подчеркнула, что переизбыток кальция мешает усвоению железа, которое также важно для беременной.

«Секрет фирмы» недавно рассказывал, как определить недостаток витаминов по внешнему виду. Но и в этом случае пить добавки без консультации врача не нужно.