Врач назвала самый опасный симптом гипертонии. Вы его не замечаете

Что такое гипертония

Гипертония — это стойкое повышение давления выше 140/90, в том числе и во сне. Врач уточнила в своём телеграм-канале, что после 45 лет гипертоническая болезнь есть у 25% людей. Если проблемой не заниматься, то она приведёт к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, внезапной смерти.

Опасный симптом гипертонии

Кореневич отметила, что самый опасный симптом гипертонии — полное отсутствие симптомов. То есть в зоне риска те люди, которые либо ничего не знают о своём давлении, либо знают, но ничего не делают.

Почему скачет давление

В то же время если вас одолевает чувство страха и тревоги, колет сердце, создаётся ощущение, что нечем дышать, бросает то в жар, то в холод — это не гипертония. Врач объяснила, что людям сложно это принять, но давление и сердечные вопросы тут ни при чём, проблема в нервах.

О том, как снизить давление без таблеток, можно узнать тут.