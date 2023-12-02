Врач названа норму мандаринов в день. Объесться не получится

По словам врача, в день можно съедать не больше пяти небольших мандаринов, причём не за раз, а разделив на несколько приёмов. И лучше всего — после еды, так как эти фрукты хорошо стимулируют аппетит.

А вообще минусы начинаются, как только вы кладёте дольку мандарина в рот. Его сок негативно действует на зубную эмаль, постепенно её разрушая. Мысль устранить вред, сразу почистив зубы, неудачная, это как раз то, чего делать нельзя. По словам Павловой, лучше просто прополоскать рот водой.

Также из-за мандаринов повышается кислотность желудочного сока. Это может создать проблем любому организму и особенно опасно для тех, у кого есть гастрит или язва. Ещё эти цитрусовые могут спровоцировать вздутие живота.

Важное для следящих за уровнем съеденного сахара: в мандаринах его довольно много. Хоть они и считаются низкокалорийными.

А ещё цитрусовые в целом — сильный аллерген. Серьёзность проявлений аллергии на мандарины зависит от того, насколько чувствителен организм. У одних людей она может ограничиться покраснением и зудом, у других — вызвать анафилактический шок, рассказала врач-аллерголог Галина Котова. Но чаще всего у переевших эти оранжевые шарики появляется крапивница.