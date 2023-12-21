10:00, 21 декабря 2023
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Врач объяснил, чем можно заменить соль. Хрен и сок мандарина в помощь
Соль — это вредная добавка, но именно с ней почти любое блюдо кажется вкуснее и ярче — это факт. Многие стараются ограничивать потребление соли, но есть и те, кому её употребление строго противопоказано. О том, чем можно заменить соль, Pravda.Ru рассказал врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов. Оказалось, вариантов не так уж и мало.
Jason Tuinstra / Unsplash
По словам эксперта, при болезнях почек и сердечно-сосудистой системы соль противопоказана. В этом случае её можно заменить на другие усилители вкуса. Вот они:
- Соки цитрусовых. Несколько ложек сока лимона, лайма или даже мандарина помогут разнообразить даже самое пресное блюдо. Отлично эта добавка подчеркнёт вкус мяса, рыбы и салата.
- Дрессинги без соли. Это уже готовые японские заправки на основе масла, дижонской горчицы, винного уксуса и других компонентов. Они продаются в магазинах, но важно следить за составом;
- Сушёные овощи. Такие добавки смогут придать новое звучание даже обычным макаронам. В сублимированном виде они будут давать особенно яркий аромат. Предпочтение стоит отдавать помидорам, сладкому и горькому перцу;
- Хрен, имбирь и горчица. Эти приправы могут дополнить не только холодец и роллы, но и другие блюда. Они могут выступать и как самостоятельный соус, так и добавляться в состав заправок;
- Специи и приправы. Обычно они и так зачастую присутствуют в блюде. Но если вы отказываетесь от соли, это не значит, что нужно отказаться от всего. Сушёный базилик, орегано, майоран, тмин, кориандр, мускатный орех, тимьян и паприка всё так же к вашим услугам. Эти специи улучшают пищеварение и повышают иммунитет.
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