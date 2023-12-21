Врач объяснил, чем можно заменить соль. Хрен и сок мандарина в помощь

По словам эксперта, при болезнях почек и сердечно-сосудистой системы соль противопоказана. В этом случае её можно заменить на другие усилители вкуса. Вот они:

Соки цитрусовых . Несколько ложек сока лимона, лайма или даже мандарина помогут разнообразить даже самое пресное блюдо. Отлично эта добавка подчеркнёт вкус мяса, рыбы и салата.

. Несколько ложек сока лимона, лайма или даже мандарина помогут разнообразить даже самое пресное блюдо. Отлично эта добавка подчеркнёт вкус мяса, рыбы и салата. Дрессинги без соли . Это уже готовые японские заправки на основе масла, дижонской горчицы, винного уксуса и других компонентов. Они продаются в магазинах, но важно следить за составом;

. Это уже готовые японские заправки на основе масла, дижонской горчицы, винного уксуса и других компонентов. Они продаются в магазинах, но важно следить за составом; Сушёные овощи . Такие добавки смогут придать новое звучание даже обычным макаронам. В сублимированном виде они будут давать особенно яркий аромат. Предпочтение стоит отдавать помидорам, сладкому и горькому перцу;

. Такие добавки смогут придать новое звучание даже обычным макаронам. В сублимированном виде они будут давать особенно яркий аромат. Предпочтение стоит отдавать помидорам, сладкому и горькому перцу; Хрен, имбирь и горчица . Эти приправы могут дополнить не только холодец и роллы, но и другие блюда. Они могут выступать и как самостоятельный соус, так и добавляться в состав заправок;

. Эти приправы могут дополнить не только холодец и роллы, но и другие блюда. Они могут выступать и как самостоятельный соус, так и добавляться в состав заправок; Специи и приправы. Обычно они и так зачастую присутствуют в блюде. Но если вы отказываетесь от соли, это не значит, что нужно отказаться от всего. Сушёный базилик, орегано, майоран, тмин, кориандр, мускатный орех, тимьян и паприка всё так же к вашим услугам. Эти специи улучшают пищеварение и повышают иммунитет.

Больше о полезных заменителях соли, рассказали в этом материале.