Врач объяснил, чем запивать водку и другие напитки с градусами. Записывайте
Вот и наступили новогодние праздники с долгими застольями. Без спиртного, которое само по себе вредит здоровью, на них не обойтись, но проблема ещё и в том, чем мы запиваем и закусываем. Чаще всего это сладкая газировка и жирные блюда. Так вот такое комбо — тройной удар по печени. О том, чем лучше всего запивать алкоголь, aif.ru рассказал диетолог-консультант, замдиректора центра «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
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По словам медика, сладкие соки и газировка — худшее, что можно вообразить. В идеале, конечно, вообще не пить, но если этого сделать не получается, то стоит хотя бы запивать горячительные напитки правильно.
Нужно оказаться от всего мегасладкого и отдать предпочтение минералке с газом или без. Можно рассмотреть и морсы, но только без сахара в составе, говорит эксперт. Домашние компоты с небольшим количеством сахара тоже сгодятся. Подойдёт ещё вода с лимоном, мятой или огурцами.
Никаких противопоказаний для того, чтобы в принципе запивать алкоголь нет. Но, как минимум, водичка после спиртного помогает исключить обезвоживание, а значит снижает риски похмелья.
О том, как избежать похмелья в Новый год, читайте здесь.