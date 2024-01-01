Врач объяснил, чем запивать водку и другие напитки с градусами. Записывайте

По словам медика, сладкие соки и газировка — худшее, что можно вообразить. В идеале, конечно, вообще не пить, но если этого сделать не получается, то стоит хотя бы запивать горячительные напитки правильно.

Нужно оказаться от всего мегасладкого и отдать предпочтение минералке с газом или без. Можно рассмотреть и морсы, но только без сахара в составе, говорит эксперт. Домашние компоты с небольшим количеством сахара тоже сгодятся. Подойдёт ещё вода с лимоном, мятой или огурцами.

Никаких противопоказаний для того, чтобы в принципе запивать алкоголь нет. Но, как минимум, водичка после спиртного помогает исключить обезвоживание, а значит снижает риски похмелья.

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