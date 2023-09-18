Врач объяснил, как понять, что переедание — симптом болезней
Многие люди едят по причинам, которые никак не связаны с чувством голода. Например, из-за стресса, усталости или грусти, а также переедают из-за привычек: едят, отвлекаясь, или едят слишком быстро. Со временем, если переедание сопровождается отсутствием контроля и низкой самооценкой, это может быть признаком нездорового отношения к еде. И тогда оно может перерасти в полноценное расстройство пищевого поведения.
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По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест», кандидата медицинских наук Екатерины Кашух, переедание может быть вызвано множеством факторов — от повышенной тревожности или недостатка общения до нарушений здоровья, требующих лечения. И есть несколько распространённых причин такого состояния.
Психологические проблемы
Нередко люди банально «заедают» стресс, подсознательно воспринимают еду как награду или развлечение. В таких случаях переедание возникает, когда человек не слышит свой организм.
Ещё одна возможная психологическая причина — так называемое социальное переедание. Гораздо сложнее отказаться от лишнего куска пиццы или десерта, если в семье принято есть много и, мягко говоря, нездорово.
Также к перееданию могут привести диеты. Причём с психологической точки зрения. От строгого воздержания человек срывается и начинает есть гораздо больше, чем раньше.
Проблемы организма
Иногда переедание вызвано не ошибками психики, отметила врач. Оно может указывать и на физиологические нарушения:
- недостаток сна,
- обезвоживание,
- гормональные изменения, возникающие при ухудшении работы щитовидной железы,
- синдром поликистозных яичников.
Список заболеваний далеко не полный. В этом случае переедание — один из симптомов болезни. Важно обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы выявить причину такого состояния и вовремя начать лечение.
Как справиться с вредным перееданием
Чтобы справиться с психологическими причинами переедания, врачи советуют внедрять здоровые пищевые привычки:
- обращать внимание на чувство голода и насыщения;
- изучать вкус, запах и консистенцию еды;
- отказаться от просмотра видео или чтения новостей во время приёмов пищи;
- стараться завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время;
- исключить жёсткие ограничения: не придерживаться строгих диет и не делать слишком маленьким объём порций.
В рацион лучше добавить побольше медленных углеводов (например, круп) и клетчатки (она содержится в овощах и фруктах). И не увлекаться быстрыми углеводами: булочками, сладостями, газировкой.
Также в борьбе с перееданием помогает полноценный и здоровый отдых. Чтобы не было соблазна заглушать свои проблемы едой, можно найти способы удовлетворять свои эмоциональные потребности через хобби и общение: чаще встречаться с друзьями, искать новые формы активного отдыха, придумать способ снимать напряжение и переключаться в течение рабочего дня — например, выходить на прогулку, проводить небольшую разминку или медитацию.
Но если человек не может решить проблему самостоятельно, может потребоваться помощь психолога и диетолога.