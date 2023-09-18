По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест», кандидата медицинских наук Екатерины Кашух, переедание может быть вызвано множеством факторов — от повышенной тревожности или недостатка общения до нарушений здоровья, требующих лечения. И есть несколько распространённых причин такого состояния.

Психологические проблемы

Нередко люди банально «заедают» стресс, подсознательно воспринимают еду как награду или развлечение. В таких случаях переедание возникает, когда человек не слышит свой организм.

Ещё одна возможная психологическая причина — так называемое социальное переедание. Гораздо сложнее отказаться от лишнего куска пиццы или десерта, если в семье принято есть много и, мягко говоря, нездорово.

Также к перееданию могут привести диеты. Причём с психологической точки зрения. От строгого воздержания человек срывается и начинает есть гораздо больше, чем раньше.

Проблемы организма

Иногда переедание вызвано не ошибками психики, отметила врач. Оно может указывать и на физиологические нарушения:

недостаток сна,

обезвоживание,

гормональные изменения, возникающие при ухудшении работы щитовидной железы,

синдром поликистозных яичников.

Список заболеваний далеко не полный. В этом случае переедание — один из симптомов болезни. Важно обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы выявить причину такого состояния и вовремя начать лечение.

Как справиться с вредным перееданием

Чтобы справиться с психологическими причинами переедания, врачи советуют внедрять здоровые пищевые привычки:

обращать внимание на чувство голода и насыщения;

изучать вкус, запах и консистенцию еды;

отказаться от просмотра видео или чтения новостей во время приёмов пищи;

стараться завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время;

исключить жёсткие ограничения: не придерживаться строгих диет и не делать слишком маленьким объём порций.

В рацион лучше добавить побольше медленных углеводов (например, круп) и клетчатки (она содержится в овощах и фруктах). И не увлекаться быстрыми углеводами: булочками, сладостями, газировкой.

Также в борьбе с перееданием помогает полноценный и здоровый отдых. Чтобы не было соблазна заглушать свои проблемы едой, можно найти способы удовлетворять свои эмоциональные потребности через хобби и общение: чаще встречаться с друзьями, искать новые формы активного отдыха, придумать способ снимать напряжение и переключаться в течение рабочего дня — например, выходить на прогулку, проводить небольшую разминку или медитацию.

Но если человек не может решить проблему самостоятельно, может потребоваться помощь психолога и диетолога.