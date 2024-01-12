Врач объяснил, как правильно делать ингаляции
Времена, когда при насморке и кашле дышали над картошкой, кажется, уже прошли. На смену таким оригинальным методам лечения пришли ингаляции при помощи небулайзера. Они помогут при кашле, заложенности носа и даже снимут приступ астмы. Об особенностях таких процедур и о том, как не навредить ингаляциями, рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.
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По словам специалиста, плюс ингаляции в том, что она доставляет лекарство непосредственно к необходимому органу, не попадая в кровь, и избирательно воздействует на органы дыхания.
«Другое преимущество ингаляций состоит в том, что эти процедуры помогают не только уменьшить воспаление, но и облегчить выведение из дыхательных путей болезнетворных микроорганизмов. Так происходит потому, что во время ингаляции слизь в носу и ротоглотке разжижается — соответственно, легче выходит из организма», — добавил Иванов.
Для ингаляции часто используют раствор соды и воды, либо отвары трав из листьев шалфея, эвкалипта, дуба или какого-то другого растения.
«Кроме того, лечащий врач может назначить ингаляции с активными лекарственными средствами: бронхолитиками, муколитиками или антисептическими препаратами», — уточнил собеседник.
Делать ингаляцию над кастрюлей или тарелкой нежелательно, так как можно спровоцировать ожог слизистой или повредить кожу. Лучше обзавестись небулайзером. Время ингаляции и состав раствора для неё будет зависеть от назначения врача и заболевания.
«Если речь идёт о проведении ингаляций солевыми растворами, то достаточно подышать паром 5−10 минут, не больше. В день можно проводить 2−3 ингаляции, общая продолжительность лечения — 3−5 дней», — рекомендует доктор.
А вот эфирные масла в небулайзер лучше не добавлять. Пользы никакой не будет, так как ингалятор воздух не нагревает, при этом от масел он может испортиться. А ещё можно спровоцировать трудноизлечимую масляную пневмонию, предупредил Иванов.
Врач напомнил и о тех случаях, когда ингаляции лучше не делать. «Несмотря на очевидную на первый взгляд пользу такого воздействия, у этих процедур есть противопоказания. Проводить их не стоит, если температура тела превышает 37,5 градуса, есть склонность к носовым кровотечениям, имеются сердечно-сосудистые заболевания. Детям до одного года ингаляции можно делать только с разрешения педиатра», — сказал он.
Чтобы избежать побочных эффектов, лучше не есть за 1,5 часа до процедуры, не разговаривать в процессе дыхания, а по окончании 20−30 минут полежать.
«Ещё одно важное правило: если раствор вы используете впервые, первые ингаляции не должны длиться больше 2 минут — следует убедиться, что компоненты раствора не вызывают аллергическую реакцию», — подчеркнул эксперт.
Сам прибор важно регулярно мыть и дезинфицировать, а ещё нужно своевременно менять воздушный фильтр.