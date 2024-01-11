Врач объяснил, как проблемы со слухом связаны с деменцией

По словам эксперта, связь между качеством слуха и деменцией действительно есть. Но проблема здесь намного глубже. В первую очередь всё начинается из-за гиподинамии, то есть недостатка движения. Она становится либо причиной, либо следствием лишнего веса, а позже и ожирения. В результате развивается атеросклероз и кровообращение в сосудах нарушается. Из-за этого питания не хватает и головному мозгу, и нашим ушам.

Жир может также накапливаться в области спины и шеи, что приводит к пережиму артерий и нарушению тока крови. Отсюда также недостаточное питание мозга, появление мигренеподобных головных болей и нарушение слуха.

Обычно проблемы со слухом появляются в области среднего уха или слуховой трубы. Всё из-за отмирания волосковых клеток слухового нерва. Из-за недостаточного кровоснабжения появляются и проблемы с когнитивными функциями, отметил врач.

Он посоветовал добавлять в жизнь больше движения в любом возрасте. Садиться на шпагат не обязательно, достаточно уборки или обычной прогулки. Особое внимание нужно уделять разминке шеи.

Кстати, плохой сон тоже увеличивает риски развития деменции. Тут объяснили, каким должен быть правильный ночной отдых.