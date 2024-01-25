Врач объяснил, как зубная щётка может указать на деменцию

Вас должно насторожить, если человек вдруг начал оставлять вещи не на своих местах. И речь идёт не о том, что он складывает одежду не в шкаф, а на стул. Такая привычка свойственна даже молодым и вполне здоровым людям.

Насторожить должно, если вы находите вещи пожилого человека там, где им совсем не место. Например, он оставляет зубную щётку вместе с вилками и ложками или держит кастрюлю среди шампуней в ванной, привёл пример Рестак. Особенно тревожно, если такое поведение начинает повторяться.

Это, по словам доктора, может указывать на начавшиеся необратимые процессы в головном мозге. Больной в этом случае перестаёт понимать, где надо хранить предметы гигиены, поэтому оставляет их там, где видит.

Следующая стадия болезни — это когда человек знает, что такое зубная щётка, но не может ею пользоваться, сказал доктор изданию The Mirror.

Заметить деменцию можно в том числе по пищевым привычкам. Вот что должно насторожить.