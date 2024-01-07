Врач объяснил, когда после падения нужна медицинская помощь
Падения зимой не редкость. Иногда, поскользнувшись на улице, можно отделаться синяком или просто испорченным настроением. Но порой без профессиональной помощи не обойтись. Терапевт Budu Андрей Рябков рассказал, в каких случаях упавшему человеку нужна срочная помощь врача. Среди них есть весьма очевидные, но есть и те, которые можно легко пропустить.
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Самый очевидный симптом — боль. Он может быть сигналом разрыва связок, растяжения или ушиба. В этом случае к боли добавится отёк, сказал Рябков.
Невозможность пошевелить конечностью — ещё один признак того, что нужно срочно везти человека в травмпункт. Такой симптом указывает, что у пострадавшего, скорее всего, перелом. К обездвиженности добавляется острая боль, отёк, гематома в области перелома и изменение внешнего вида конечности.
Если вы упали и чувствуете, что вам трудно дышать, есть вероятность, что у вас трещина в рёбрах, предупредил врач. При трещине в кости будет ощущаться острая боль во время движения, отёк, а если повреждены сосуды, то ещё и синяк.
Одно из неприятных последствий падения — сотрясение мозга. Не самое очевидное его проявление — проблемы с чтением и письмом. Более классические симптомы — головокружение, головная боль, тошнота, слабость и сонливость. Всё это повод сходить к доктору, заключил Рябков в разговоре с RT.
Ещё одна нередкая проблема зимой — обморожение. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как его избежать и что делать, если вы всё-таки отморозили себе что-то.