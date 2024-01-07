Врач объяснил, когда после падения нужна медицинская помощь

Самый очевидный симптом — боль. Он может быть сигналом разрыва связок, растяжения или ушиба. В этом случае к боли добавится отёк, сказал Рябков.

Невозможность пошевелить конечностью — ещё один признак того, что нужно срочно везти человека в травмпункт. Такой симптом указывает, что у пострадавшего, скорее всего, перелом. К обездвиженности добавляется острая боль, отёк, гематома в области перелома и изменение внешнего вида конечности.

Если вы упали и чувствуете, что вам трудно дышать, есть вероятность, что у вас трещина в рёбрах, предупредил врач. При трещине в кости будет ощущаться острая боль во время движения, отёк, а если повреждены сосуды, то ещё и синяк.

Одно из неприятных последствий падения — сотрясение мозга. Не самое очевидное его проявление — проблемы с чтением и письмом. Более классические симптомы — головокружение, головная боль, тошнота, слабость и сонливость. Всё это повод сходить к доктору, заключил Рябков в разговоре с RT.

Ещё одна нередкая проблема зимой — обморожение. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как его избежать и что делать, если вы всё-таки отморозили себе что-то.