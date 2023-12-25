Врач объяснил, можно ли после вазэктомии снова стать отцом

Противопоказания и риски вазэктомии

Врач объяснил, что абсолютные противопоказания для проведения вазэктомии (мужской стерилизации) — гематома мошонки и инфекции мочевыводящих путей. Среди относительных — варикоцеле (варикозное расширение вен яичка), гидроцеле (водянка яичка) и крипторхизм (неопущение яичка).

Перед процедурой также собирается анамнез травм половых органов и перенесённых операций. Известно, что вазэктомия не влияет на риски развития ишемии, инсульта, деменции, гипертонии, рака простаты или рака яичек.

В число возможных осложнений врач включил образование гематомы, занесение инфекции и воспаление придатка яичка.

Как всё проходит

Вазэктомия проходит под местным наркозом. Чтобы пациент не нервничал, ему могут предложить противотревожный препарат. После операции в течение 1−2 дней могут понадобиться болеутоляющие. В первые сутки лучше отдыхать, к лёгкой работе можно приступать через 2–3 дня. К более серьёзным активностям и к половой жизни можно переходить через неделю. Правда, в первые 3 месяца нужна дополнительная контрацепция.

Примерно через три месяца семенную жидкость проверяют на наличие сперматозоидов. Риск стать отцом после такой операции 1 на 2000. Тем, кто полагает, что после процедуры может передумать, медик рекомендует заранее сделать криоконсервацию сперматозоидов.

Можно попытаться вернуть фертильность и хирургически. Реконструкция семявыносящих протоков называется вазоанастомоз. Процедура эффективна в течение первых 3 лет после вазэктомии, успех операции составляет 50−70%.

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