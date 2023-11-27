Врач объяснила, чем опасны хомячки и птицы. Болезни совсем не безобидные
Домашние животные всегда дарят радость и положительные эмоции. Часто россияне покупают себе хомячков или попугаев — таким животным не нужно много внимания, и ухаживать за ними несложно. Но главное — перед покупкой стоит убедиться, что животное или птица абсолютно здоровы. Иначе есть риск притащить домой опасную болячку, а не радость и позитив.
Как рассказала аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог Елена Парецкая, даже если внешне животное или птица выглядят здоровыми, это не значит, что с ним всё в порядке.
Например, птицы могут принести с собой орнитоз и сальмонеллёз. Первый развивается из-за хламидий — внутриклеточных паразитов. Заразиться ими человек может в результате длительного контакта с пернатым. Примерно через пару недель после заражения у человека поднимется температура, а потом появятся боль в груди и кашель. Иногда появляются осложнения в виде менингита и проблем с сосудами.
Сальмонеллами заражаются тоже после контакта с птицей или уборки в клетке. Симптомы болезни будут следующими: температура, боль в животе, тошнота, рвота и диарея. В особой группе риска дети, у них велик риск летального исхода.
Болезни могут прийти в дом и вместе с грызунами — крысами, морскими свинками, хомячками или шиншиллами. Вот чем они могут заразить:
- лимфоцитарный хориоменингит (вирус поражает оболочку головного мозга);
- листериоз (бактериальная инфекция, которая передается через грязные руки).
Так что лучше всего сразу после покупки показать животное ветеринару и следить за его здоровьем в будущем.
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