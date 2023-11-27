Врач объяснила, чем опасны хомячки и птицы. Болезни совсем не безобидные

Как рассказала аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог Елена Парецкая, даже если внешне животное или птица выглядят здоровыми, это не значит, что с ним всё в порядке.

Например, птицы могут принести с собой орнитоз и сальмонеллёз. Первый развивается из-за хламидий — внутриклеточных паразитов. Заразиться ими человек может в результате длительного контакта с пернатым. Примерно через пару недель после заражения у человека поднимется температура, а потом появятся боль в груди и кашель. Иногда появляются осложнения в виде менингита и проблем с сосудами.

Сальмонеллами заражаются тоже после контакта с птицей или уборки в клетке. Симптомы болезни будут следующими: температура, боль в животе, тошнота, рвота и диарея. В особой группе риска дети, у них велик риск летального исхода.

Болезни могут прийти в дом и вместе с грызунами — крысами, морскими свинками, хомячками или шиншиллами. Вот чем они могут заразить:

лимфоцитарный хориоменингит (вирус поражает оболочку головного мозга);

листериоз (бактериальная инфекция, которая передается через грязные руки).

Так что лучше всего сразу после покупки показать животное ветеринару и следить за его здоровьем в будущем.

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