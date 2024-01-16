Врач объяснила, есть ли смысл лечить рак на поздних стадиях

По словам эксперта, рак на первой (ранней) стадии представляет собой опухоль небольшого размера, которая ещё не распространилась на окружающие ткани. Обычно шансы на выздоровление на этом этапе очень высоки.

Когда злокачественная опухоль распространилась на близлежащие ткани или лимфатические узлы, говорят о второй (средней) стадии. Здесь прогноз может быть разным, всё зависит от типа рака и здоровья пациента.

На поздней (третьей) стадии прогноз, как правило, неблагоприятный, но шансы на успешное лечение всё ещё остаются. Эта стадия рака характеризуется проникновением опухоли на соседние ткани и органы, сообщила врач РИАМО.

Рак с отдалёнными метастазами (четвёртая стадия) неизлечим, и шансы на ремиссию приближены к нулю. Но это не значит, что не стоит лечить его совсем. Современные препараты позволяют продлить жизнь пациента и значительно улучшить её качество. Человек может прожить ещё несколько лет, тогда как ещё 20 лет назад пациенту с таким диагнозом оставалось всего несколько месяцев.

Впрочем, победить болезнь пока не удаётся. Тем более что рак за последние годы сильно помолодел.