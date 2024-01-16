Жизнь
20:40, 16 января 2024
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Врач объяснила, есть ли смысл лечить рак на поздних стадиях

Рак остаётся одним из самых опасных заболеваний, потому что распознать его на ранней стадии очень сложно, а лечение на поздних сроках не даёт никаких гарантий. Фактически спасти могут только регулярные обследования. О стадиях страшной болезни и шансах на выздоровление, рассказала заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, врач-онколог Анастасия Марьенко.
Freepik

Freepik

По словам эксперта, рак на первой (ранней) стадии представляет собой опухоль небольшого размера, которая ещё не распространилась на окружающие ткани. Обычно шансы на выздоровление на этом этапе очень высоки.

Когда злокачественная опухоль распространилась на близлежащие ткани или лимфатические узлы, говорят о второй (средней) стадии. Здесь прогноз может быть разным, всё зависит от типа рака и здоровья пациента.

На поздней (третьей) стадии прогноз, как правило, неблагоприятный, но шансы на успешное лечение всё ещё остаются. Эта стадия рака характеризуется проникновением опухоли на соседние ткани и органы, сообщила врач РИАМО.

Рак с отдалёнными метастазами (четвёртая стадия) неизлечим, и шансы на ремиссию приближены к нулю. Но это не значит, что не стоит лечить его совсем. Современные препараты позволяют продлить жизнь пациента и значительно улучшить её качество. Человек может прожить ещё несколько лет, тогда как ещё 20 лет назад пациенту с таким диагнозом оставалось всего несколько месяцев.

Впрочем, победить болезнь пока не удаётся. Тем более что рак за последние годы сильно помолодел.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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