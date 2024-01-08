Врач объяснила, как уберечь себя от пяточной шпоры. Помогут простые правила

По словам эксперта, чаще всего проблема возникает из-за плоскостопия. В число других возможных причин появления пяточной шпоры она включила спортивные травмы, высокую нагрузку на стопы, ношение неудобной обуви и проблемы с позвоночником. Высок риск развития шпоры у людей с избыточной массой тела и нарушением осанки.

Сама по себе шпора представляет собой нарост на пяточной кости, который возникает, когда амортизация свода стопы нарушена. Проявляет себя недуг острой жгучей болью, которая появляется чаще всего по утрам. Постепенно боль может стать и постоянной.

Лучше не заниматься самолечением, говорит врач, а обратиться к медикам. Народные средства из разряда «примотать к ноге сало или сделать травяную примочку» могут сделать только хуже.

Доктор сможет разобраться в истории болезни, провести необходимые исследования и назначить лечение. Обычно облегчить боль помогают ортопедические стельки. Если они правильно подобраны, то шпора пройдёт и сама. Могут быть полезны также специальные упражнения или физиотерапия, отметила Зубова в разговоре с «Доктором Питером». В крайних случаях нужна операция.

Меры профилактики

Нужно давать ногам отдых в течение дня и перед сном. Для этого поднимайте их выше поясницы на некоторое время. Делайте тёплые ванны с солью и травами.

Пройдите курс массажа или купите специальный тренажёр, чтобы разминать стопы дома.

Покупайте только удобную обувь, которая будет подходить по сезону и размеру.

Обычные стельки лучше заменить на ортопедические.

Придерживайтесь основ правильного образа жизни (хорошее питание, прогулки на природе, спорт, контроль веса, а ещё не налегайте на соль).

О том, в каких случаях ортопедические стельки могут навредить, рассказали в этом материале.