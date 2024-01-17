Врач объяснила, какие симптомы указывают на проблемы с почками

По словам эксперта, к врачу стоит обращаться, если появляются боль и отёки. Неприятные ощущения в этом случае появляются обычно чуть выше талии, в области рёбер. Проблемы с почками часто сопровождаются повышением температуры и болезненным мочеиспусканием. Разобраться в проблеме поможет общий анализ мочи, крови и биохимия крови и УЗИ.

Врач напомнила, что обследовать почки необходимо и людям с гипертонией. Иногда причиной повышения давления являются именно проблемы с этим органом.

Часто боли в области почек вызваны мочекаменной болезнью. О том, какой напиток поможет избавиться от них, рассказали в этом материале.