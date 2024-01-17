08:00, 17 января 2024
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Врач объяснила, какие симптомы указывают на проблемы с почками
Любые проблемы с почками могут нести в себе серьёзную угрозу для здоровья. Правда, распознать их бывает не так уж и просто. Боль бывает разная по характеру и может «отдавать» в разные части тела. Правда, есть симптомы, которые помогут заподозрить неполадки с этим органом на раннем этапе. О них рассказала нефролог Клинической больницы Святителя Луки Татьяна Прошина.
По словам эксперта, к врачу стоит обращаться, если появляются боль и отёки. Неприятные ощущения в этом случае появляются обычно чуть выше талии, в области рёбер. Проблемы с почками часто сопровождаются повышением температуры и болезненным мочеиспусканием. Разобраться в проблеме поможет общий анализ мочи, крови и биохимия крови и УЗИ.
Врач напомнила, что обследовать почки необходимо и людям с гипертонией. Иногда причиной повышения давления являются именно проблемы с этим органом.
Часто боли в области почек вызваны мочекаменной болезнью. О том, какой напиток поможет избавиться от них, рассказали в этом материале.