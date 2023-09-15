Врач объяснила, какие заболевания можно принять за беременность
Мир периодически шокируют известия о том, что какая-то женщина узнала, что беременна, только когда у неё отошли воды. И это не чудо, а скрытая беременность. Как рассказала акушер-гинеколог Виктория Фисюк, действительно можно не подозревать о своём положении вплоть до родов. Но такое бывает очень редко, куда более распространено обратное: дама уверена, что беременна, а на самом деле у неё проблемы со здоровьем.
Скрытая беременность, по словам специалиста, бывает в том случае, если женщина не следит за циклом или он у неё нерегулярный. Например, отсутствие месячных не смутит при патологиях яичников или при аменорее (когда менструации нет дольше шести месяцев). Кроме этого, растущий живот можно не заметить у пухленьких дам, а шевеление ребёнка — принять за проблемы с кишечником.
Но случается и противоположное — женщина думает, что беременна, все симптомы указывают на такое состояние, но оказывается, что это не так. Способствовать могут, например, утренняя тошнота, тяга к солёному, задержка. На деле же они могут указывать на опасные процессы в организме.
Например, заболевания женской репродуктивной системы, рассказала врач — акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач высшей категории центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Идилия Орфанова. Среди них:
- поликистоз яичников;
- воспалительные процессы;
- опухолевые процессы в органах малого таза.
Что ещё ассоциируют с беременностью?
- Тошнота может указывать на проблемы с органами пищеварения (гастрит, язву или желчнокаменную болезнь), давлением, щитовидкой или даже на сахарный диабет.
- Живот увеличивается при водянке брюшной полости и опухолевых процессах.
- Увеличение груди может быть признаком мастопатии — заболевания молочных желёз, при которой меняются их структура и функции.
Чаще скрытой беременности бывает внематочная — она тоже незаметна, но только поначалу. «Секрет фирмы» рассказывал о том, у каких женщин больше вероятность развития этой патологии.