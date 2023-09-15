Врач объяснила, какие заболевания можно принять за беременность

Скрытая беременность, по словам специалиста, бывает в том случае, если женщина не следит за циклом или он у неё нерегулярный. Например, отсутствие месячных не смутит при патологиях яичников или при аменорее (когда менструации нет дольше шести месяцев). Кроме этого, растущий живот можно не заметить у пухленьких дам, а шевеление ребёнка — принять за проблемы с кишечником.

Но случается и противоположное — женщина думает, что беременна, все симптомы указывают на такое состояние, но оказывается, что это не так. Способствовать могут, например, утренняя тошнота, тяга к солёному, задержка. На деле же они могут указывать на опасные процессы в организме.

Например, заболевания женской репродуктивной системы, рассказала врач — акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач высшей категории центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Идилия Орфанова. Среди них:

поликистоз яичников;

воспалительные процессы;

опухолевые процессы в органах малого таза.

Что ещё ассоциируют с беременностью?

Тошнота может указывать на проблемы с органами пищеварения (гастрит, язву или желчнокаменную болезнь), давлением, щитовидкой или даже на сахарный диабет.

Живот увеличивается при водянке брюшной полости и опухолевых процессах.

Увеличение груди может быть признаком мастопатии — заболевания молочных желёз, при которой меняются их структура и функции.

Чаще скрытой беременности бывает внематочная — она тоже незаметна, но только поначалу. «Секрет фирмы» рассказывал о том, у каких женщин больше вероятность развития этой патологии.