Врач объяснила, почему вес может вырасти всего за одну ночь

Правда ли, что можно набрать вес за одну ночь? Да, но эти килограммы необязательно задержатся.

9 причин появления лишних кило по утрам

1. Интенсивная тренировка. Высокая физическая нагрузка — стресс для организма. За ночь мышцы активно восстанавливаются. Как следствие — растёт цифра на весах. Это ненадолго — заветные цифры вернутся на место.

2. Недосып. Если вы не высыпаетесь, вода в организме будет задерживаться. Из-за отёчности весы могут показывать цифру больше той, которая была накануне.

3. Обезвоживание. Если организму не хватает воды, почки начинают её задерживать. Появляется отёк — растут цифры на весах.

4. Нехватка клетчатки в рационе. Клетчатка играет важную роль в том, как быстро кишечник перерабатывает всё, что мы едим. Когда её мало, могут возникнуть трудности с походом в туалет. Это обязательно отразится на весах.

5. Поздний ужин. Есть прямо перед сном — плохая идея. Организму будет тяжелее усваивать пищу. В результате вы и спать будете хуже, и с утра вас не порадует цифра на весах.

6. Избыток углеводов. Если накануне вы наелись сладостей и выпечки, готовьтесь к вздутию живота и, как следствие, набору веса. Если вы не планируете налегать на булочки каждый день, набранный вес уйдёт.

7. Месячные. За несколько дней до менструации женщины прибавляют в весе 2–3 кг. Это естественный процесс на фоне изменения гормонального фона. Затем вес вернётся в норму.

8. Алкоголь. Спиртное вызывает обезвоживание. Из-за отёков и появляется лишний вес.

9. Сильный стресс. Он по-разному влияет на вес. Кто-то может набрать пару кило, другие, наоборот, их теряют. В любом случае, когда уровень тревожности снизится, организм вернётся в привычное состояние, сказала фитнес-тренер изданию Mirror.

Словом, чтобы скорректировать «утренний» вес, часто даже делать ничего не надо — он уйдёт сам. А вот тем, кто хочет похудеть, всё-таки придётся пересмотреть свой образ жизни. И одной диетой тут не поможешь, тем более что неправильная диета может здорово навредить.