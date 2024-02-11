Врач объяснила, почему всем нужно чистить язык хотя бы раз в неделю

Зачем чистить язык

По словам эксперта, чистка языка защищает от кандидоза. Врач напомнил, что грибки рода Candida всегда присутствуют в ротовой полости, но при приёме антибиотиков, падении иммунитета или стресса, они активизируются. Выглядит это как сероватый или желтоватый налёт во рту, в том числе и на языке. Чаще всего проблема возникает у детей или людей после 60 лет. Именно поэтому чистить язык нужно хотя бы раз в неделю.

Как чистить язык

Янушкевич отметил, что в азиатский странах принято чистить язык — это элемент культуры, а вот в России такого нет. Но, похоже, пора приучать себя.

Чистить язык нужно ложечкой, специальным скребком для языка или обратной стороной щётки, если на вашей есть такое приспособление. Предпочтительнее скребки из хирургической стали, но изделия из полимерных материалов тоже подойдут. Чистить язык нужно поступательными движениями — в от корня к кончику.

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