Врач объяснила, помогут ли очки с дырочками улучшить зрение

Правда ли, что очки с дырочками улучшают зрение? Нет. Польза от таких приспособлений обусловлена эффектом плацебо: человек верит, что они ему помогают, и ему действительно становиться лучше, отметила офтальмолог.

Есть ещё два аспекта, почему создаётся впечатление, будто перфорационные очки на самом деле работают.

Во-первых, это диафрагмирование. Когда мы смотрим через мелкие отверстия, сферические искажения отсекаются, поэтому качество зрения временно повышается.

Во-вторых, это может быть совпадение. Человеку прописали правильную коррекцию, вылечили синдром сухого глаза, скорректировали режим работы за экраном. При этом он уверен, что сработал не комплексный подход, а именно очки с дырочками, отметила Дунайцева.

Впрочем, вреда от таких очков тоже нет. Так что если вам нравится ими пользоваться — пользуйтесь. Однако если вы чувствуете, что глаза устают, или появляются какие-то другие жалобы, не полагайтесь только на очки и проверьтесь сначала у врача, сообщила офтальмолог. Ранее её коллега Валентина Анисимова перечислила три ежедневные привычки, которые очень вредят глазам.