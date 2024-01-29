Жизнь
Опубликовано 29 января 2024, 08:00
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Врач объяснила, помогут ли очки с дырочками улучшить зрение

Перфорационные очки, или очки с дырочками, ещё называют тренажёром для зрения. Вместо прозрачных линз в них — пластины из непрозрачного чёрного пластика со множеством круглых отверстий. Считается, что они помогают расслабить перенапряжённые глазные мышцы и нагрузить ослабленные. Действительно ли это работает, рассказала офтальмолог DocMed Кристина Дунайцева.
Freepik/karlyukav

Freepik/karlyukav

Правда ли, что очки с дырочками улучшают зрение? Нет. Польза от таких приспособлений обусловлена эффектом плацебо: человек верит, что они ему помогают, и ему действительно становиться лучше, отметила офтальмолог.

Есть ещё два аспекта, почему создаётся впечатление, будто перфорационные очки на самом деле работают.

Во-первых, это диафрагмирование. Когда мы смотрим через мелкие отверстия, сферические искажения отсекаются, поэтому качество зрения временно повышается.

Во-вторых, это может быть совпадение. Человеку прописали правильную коррекцию, вылечили синдром сухого глаза, скорректировали режим работы за экраном. При этом он уверен, что сработал не комплексный подход, а именно очки с дырочками, отметила Дунайцева.

Впрочем, вреда от таких очков тоже нет. Так что если вам нравится ими пользоваться — пользуйтесь. Однако если вы чувствуете, что глаза устают, или появляются какие-то другие жалобы, не полагайтесь только на очки и проверьтесь сначала у врача, сообщила офтальмолог. Ранее её коллега Валентина Анисимова перечислила три ежедневные привычки, которые очень вредят глазам.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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