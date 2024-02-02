Врач объяснила, стоит ли налегать на безлактозный сыр

Чем безлактозный сыр отличается от обычного

На самом деле отсутствие лактозы в сыре не влияет на его пользу. Питательные свойства безлактозного сыра почти такие же, как у обычного, пояснила врач. Он, как и обычный, бывает мягким, полутвёрдым и твёрдым.

В безлактозном сыре много белка, есть витамины D и B12, кальций, цинк и другие важные минералы.

И стоит помнить, что продукты без лактозы не равно обезжиренные. В них может быть столько же калорий и жиров, как в обычной молочке, подчеркнула эндокринолог.

Кому нужны безлактозные продукты

Лактоза — это молочный сахар, который присутствует в коровьем молоке. В организме он расщепляется при помощи фермента лактазы. Если этого фермента не хватает, лактоза не расщепляется и может вызывать дискомфорт в кишечнике.

На активность лактазы влияют разные факторы. К примеру, она часто снижается с возрастом, после разных заболеваний и даже из-за неправильного питания, отметила Кирдянкина.

Безлактозные продукты позволяют людям, страдающим от нехватки лактазы, употреблять молочку, не мучаясь от неприятных побочных эффектов, объяснила эндокринолог. Но прежде чем назначать себе такую диету, лучше проконсультироваться с врачом, добавила она в беседе с изданием «Доктор Питер».

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