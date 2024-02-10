Врач объяснила, вредно ли пить жирное молоко

Жирность молока указана на упаковке. Вот какая она бывает:

0% и 0,5% — это нежирный или обезжиренный продукт;

2–3% — маложирное;

2,6–3,5% — среднежирное;

более 3,5% — жирное молоко.

Первое, на что влияет процент жирности молока, — это вкус. Чем жирнее молоко, тем более насыщенным будет его вкус, объяснила врач. Также жирность молока обуславливает его калорийность.

Так какое же молоко полезнее? Чем жирнее молоко, тем выше его пищевая ценность и тем полезнее оно для микрофлоры кишечника, отметила Паршина. Так что полезнее и вкуснее молоко со средним и высоким процентом жирности.

Но нельзя сказать, что молоко с минимальным процентом жирности совсем бесполезно. В нём будет меньше холестерина. А ещё его можно пить тем, кто сидит на диете. Да и людям с непереносимостью именно жирного молока оно тоже подойдёт, отметила Паршина в разговоре с «Аргументами и фактами».

Ранее нутрициолог Елена Давыдова рассказала, почему лучше покупать пастеризованное молоко.