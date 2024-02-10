Жизнь
Опубликовано 10 февраля 2024, 05:00
1 мин.

Врач объяснила, вредно ли пить жирное молоко

Молоко богато витаминами и полезными микроэлементами, которые важны для общего баланса организма. Оно делает наши кости крепкими, поддерживает иммунитет и нервы в порядке. Однако на полезные свойства влияет его жирность. Врач — аллерголог-иммунолог высшей категории Евгения Паршина рассказала, в молоке с каким процентом жирности больше пользы. И какое вкуснее.
Freepik

Freepik

Жирность молока указана на упаковке. Вот какая она бывает:

  • 0% и 0,5% — это нежирный или обезжиренный продукт;
  • 2–3% — маложирное;
  • 2,6–3,5% — среднежирное;
  • более 3,5% — жирное молоко.

Первое, на что влияет процент жирности молока, — это вкус. Чем жирнее молоко, тем более насыщенным будет его вкус, объяснила врач. Также жирность молока обуславливает его калорийность.

Так какое же молоко полезнее? Чем жирнее молоко, тем выше его пищевая ценность и тем полезнее оно для микрофлоры кишечника, отметила Паршина. Так что полезнее и вкуснее молоко со средним и высоким процентом жирности.

Но нельзя сказать, что молоко с минимальным процентом жирности совсем бесполезно. В нём будет меньше холестерина. А ещё его можно пить тем, кто сидит на диете. Да и людям с непереносимостью именно жирного молока оно тоже подойдёт, отметила Паршина в разговоре с «Аргументами и фактами».

Ранее нутрициолог Елена Давыдова рассказала, почему лучше покупать пастеризованное молоко.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.