Врач перечислила диеты, которые точно подорвут ваше здоровье

Как диеты вредят здоровью

Диеты действительно могут подорвать здоровье подтвердила нутрициолог. Неконтролируемое и бездумное ограничение продуктов может привести к дефициту важных микроэлементов, подчеркнула она.

«Например, веганство может быть эффективным в краткосрочной перспективе, но оно также может вызвать недостаток витаминов. Кроме того, для женщин долгая приверженность подобному типу питания опасна — железо не усваивается из растительной пищи, поэтому если организм не получает железо из животной пищи, то может развиться железодефицитная анемия», — рассказала Курова.

Она подчеркнула, что у каждой диеты есть свои показания и противопоказания, о которых важно знать.

Самые вредные диеты

Наибольший вред здоровью могут нанести модные способы питания, такие как лечебное голодание и кето-диета , рассказала Курова.

Кратковременные лечебные стратегии вроде кето-диеты можно использовать в качестве временного способа питания , но они подходят далеко не всем, отметила нутрициолог.

«Нужно понимать, что соблюдение таких жёстких ограничений дольше одного месяца, может навредить организму. Лучше не выбирать диеты при помощи интернета — большое количество ресурсов публикует информацию, не проверяя её и не учитывая влияние жёстких рамок в питании на состояние здоровья», — добавила эксперт.

Ещё один популярный способ худеть — лечебное питание , т. е. разделение рациона на «столы по Певзнеру». В советское время врачи часто пользовались этой градацией, ориентируясь на особенности болезней пациентов.

Сейчас медицинские подходы сильно изменились. Врачи больше знают о причинах развития тех или иных заболеваний, и иногда эти ограничения в питании перестают соответствовать положению дел.

«Основные лечебные столы, которые прописывают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, остаются актуальны, и на них можно сбросить вес. Но для того, чтобы это было безопасно, такая диета должна быть временной стратегией, не более месяца. Если вы продолжите придерживаться подобного способа питания дольше без назначения врача — это грозит серьёзными дефицитами микроэлементов и может усугубить проблемы со здоровьем», — объяснила нутрициолог.

Как правильно подобрать диету

Ключевой момент в применении диеты — правильный её выбор. Не существует универсальной диеты, подходящей всем. Нужно учитывать индивидуальные особенности здоровья и образа жизни человека, а также его цели.

Ориентируясь на все эти факторы, оптимальную, действенную и безопасную стратегию может выбрать только специалист — врач-диетолог или нутрициолог, заключила Курова.

Ещё одна модная диета — интервальное голодание. А ведь одно может довести до реанимации.