Врач назвала причины развития эпилепсии. Дело не только в генетике

По словам Ивановой, эпилепсия может развиться вследствие черепно-мозговой травмы, инфекций или отравления. В число инфекций медик включила ВИЧ, энцефалит и менингит, а к отравлениям отнесла — отравление наркотиками, ртутью, алкоголем и угарным газом.

Также болезнь может появиться после инсультов или при тяжёлых болезнях печени и почек и опухолях головного мозга.

Ранее в Великобритании кошка научилась предупреждать свою хозяйку о приступах эпилепсии за несколько часов до припадка.