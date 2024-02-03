Опубликовано 03 февраля 2024, 07:00
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Врач назвала причины развития эпилепсии. Дело не только в генетике
Эпилепсия — серьёзное заболевание головного мозга, которое проявляется внезапными приступами и развивается из-за патологического электрического импульса. Болезни подвержены люди всех возрастов и даже домашние питомцы. Эпилепсию может провоцировать генетика или травмы и интоксикации в период беременности и родов. О других причинах болезни News.ru терапевт Виктория Иванова.
По словам Ивановой, эпилепсия может развиться вследствие черепно-мозговой травмы, инфекций или отравления. В число инфекций медик включила ВИЧ, энцефалит и менингит, а к отравлениям отнесла — отравление наркотиками, ртутью, алкоголем и угарным газом.
Также болезнь может появиться после инсультов или при тяжёлых болезнях печени и почек и опухолях головного мозга.
Ранее в Великобритании кошка научилась предупреждать свою хозяйку о приступах эпилепсии за несколько часов до припадка.