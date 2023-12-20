Врач перечислила симптомы инфаркта. В списке не только боль в груди
Инфаркт — одно из серьёзнейших состояний, которое требует немедленной медицинской помощи. В этот момент начинается некроз сердечной мышцы из-за нехватки кислорода. Счёт идёт на минуты, поэтому важно оперативно распознать симптомы и обратиться за помощью. О тревожных звоночках «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичёва.
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По словам эксперта, в большинстве случаев инфаркт миокарда возникает из-за тромбоза коронарной артерии. Если медики окажут необходимую помощь в течение 60−90 минут с момента приступа, то изменения могут быть обратимы. Фомичёва отметила, что у мужчин, особенно в молодом возрасте, инфаркт возникает в пять раз чаще, чем у женщин.
Для предынфарктного симптома характерны следующие симптомы:
- интенсивные боли за грудиной;
- одышка;
- тахикардия;
- аритмия;
- гипотония (пониженное давление);
- брадикардия (низкий пульс).
Среди нетипичных симптомов врач выделила резкую слабость, потливость, тошноту, рвоту, боль в животе, удушье, кашель, потерю сознания, тревогу и страх смерти.
В остром периоде пациенты могут ощущать «пожар» в груди, ощущение кипятка в груди и кинжальные боли, сообщила доктор «Газете.Ru». Боль может распространяться также на шею, нижнюю челюсть, левую руку и под левую лопатку. Дискомфорт не проходит после приёма нитроглицерина, носит волнообразный характер и может длиться от 20 минут до нескольких часов.
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