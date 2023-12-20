Врач перечислила симптомы инфаркта. В списке не только боль в груди

По словам эксперта, в большинстве случаев инфаркт миокарда возникает из-за тромбоза коронарной артерии. Если медики окажут необходимую помощь в течение 60−90 минут с момента приступа, то изменения могут быть обратимы. Фомичёва отметила, что у мужчин, особенно в молодом возрасте, инфаркт возникает в пять раз чаще, чем у женщин.

Для предынфарктного симптома характерны следующие симптомы:

интенсивные боли за грудиной;

одышка;

тахикардия;

аритмия;

гипотония (пониженное давление);

брадикардия (низкий пульс).

Среди нетипичных симптомов врач выделила резкую слабость, потливость, тошноту, рвоту, боль в животе, удушье, кашель, потерю сознания, тревогу и страх смерти.

В остром периоде пациенты могут ощущать «пожар» в груди, ощущение кипятка в груди и кинжальные боли, сообщила доктор «Газете.Ru». Боль может распространяться также на шею, нижнюю челюсть, левую руку и под левую лопатку. Дискомфорт не проходит после приёма нитроглицерина, носит волнообразный характер и может длиться от 20 минут до нескольких часов.

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