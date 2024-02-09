Врач перечислила все возможные причины носового кровотечения

Одна из самых частых причин носовых кровотечений — холодный и сухой воздух. Дело в том, что из-за сухого воздуха высыхает и слизистая, стенки сосудов становятся более ломкими. Их легко повредить при чихании, растирании и удалении корок в носу, пояснила врач.

У носового кровотечения есть местные причины : - ушибы и травмы носа, в том числе при неправильном отсмаркивании, - неправильное применение спреев для носа — если направлять их на перегородку, - риниты разного происхождения — аллергический, медикаментозный, атрофический, - период после операции, - различные образования полости носа и пазух (кровоточащий полип, ювенильная ангиофиброма носоглотки), - искривление перегородки, - инородное тело в полости носа, - воздействие химических раздражителей.

Также кровь из носа может быть вызвана системными причинами , такими как: - артериальная гипертензия, - заболевания и плохая свёртываемость крови, - беременность, - телеангиэктазия (болезнь Рандю-Ослера), - заболевания печени (цирроз, гепатит).

Кровь из носа может быть следствием нехватки витаминов — С, А и К. Носовые кровотечения могут возникать на фоне физических напряжений, перегрева организма, при приёме ряда лекарств (антикоагулянтов и препаратов, в которых есть аспирин), рассказала Зиркуева «Газете.ru».

Внешние кровотечения «хороши» тем, что видны сразу и на них можно оперативно отреагировать. С внутренними кровотечениями все сложнее. Хирург рассказал, как распознать такую патологию.