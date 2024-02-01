Жизнь
Опубликовано 01 февраля 2024, 13:20
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Врач предупредила о страшных последствиях употребления алкоголя в самолёте

В России хотят разрешить продажу алкоголя в зонах внутренних рейсов аэропортов. Наверняка это порадует тех, кто любит накатить перед полётом для расслабления. Но насколько это безвредно? Стоит ли пить перед посадкой или во время полёта, рассказала д. м. н., профессор, специалист по интегративной медицине Светлана Каневская. Всё может закончиться страшнее, чем вы думаете.
YouTube-канал кинокомпании «СТВ»/кадр из видео

YouTube-канал кинокомпании «СТВ»/кадр из видео

Пить или не пить до полёта и во время него — личное дело каждого. Кому-то это действительно помогает снять напряжение, но далеко не всегда, отметила доктор. А вот результаты таких возлияний могут быть очень печальными.

«Если человек находится на грани нервного срыва от страха полёта, небольшая доза алкоголя иногда может его расслабить и сделать процесс немного более приятным и спокойным. Однако для другого человека это может нести опасность», — предупредила Каневская.

Часто пассажиры говорят, что пьют перед вылетом или уже на борту, чтобы быстрее заснуть и отдохнуть, к примеру, во время ночного полёта. Но в этом есть подвох.

«Даже если вы думаете, что это вас расслабляет, ваш сон будет неполноценным, и вы, скорее всего, не попадёте в фазу быстрого сна, который является восстанавливающим. А часть людей вообще не смогут заснуть и будут чувствовать тебя дискомфортно», — отметила врач.

Учитывайте и то, что на большинстве рейсов обычно очень мало еды или она не особенно аппетитна. Если пить на пустой желудок, можно запросто перебрать.

«Прогрессирующая интоксикация может привести к невнятной речи, проблемам с координацией и трудностям при ходьбе по самолёту, а некоторых случаях к агрессивности и неадекватному поведению на борту», — сказала доктор.

Есть и более страшные последствия употребления спиртного в самолёте. Дело в том, что алкоголь обладает мочегонным эффектом. Если во время полёта вы не будете восполнять потерю жидкости, может начаться обезвоживание. А это уже опасно.

«При обезвоживании в организме жидкой части крови становится меньше, а количество форменных элементов крови не изменяется. Это приводит к сгущению крови, что, в свою очередь, может спровоцировать тромбозы вен нижних конечностей, поскольку в полёте мы сидим большую часть времени. При выходе на трап по прилёте тромб может оторваться и привести к тромбоэмболии лёгочной артерии, что может закончиться мгновенной смертью», — предупредила врач.

Каневская посоветовала отказаться от спиртного в полёте, чтобы сохранить собственное здоровье.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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