Врач предупредила о страшных последствиях употребления алкоголя в самолёте
YouTube-канал кинокомпании «СТВ»/кадр из видео
Пить или не пить до полёта и во время него — личное дело каждого. Кому-то это действительно помогает снять напряжение, но далеко не всегда, отметила доктор. А вот результаты таких возлияний могут быть очень печальными.
«Если человек находится на грани нервного срыва от страха полёта, небольшая доза алкоголя иногда может его расслабить и сделать процесс немного более приятным и спокойным. Однако для другого человека это может нести опасность», — предупредила Каневская.
Часто пассажиры говорят, что пьют перед вылетом или уже на борту, чтобы быстрее заснуть и отдохнуть, к примеру, во время ночного полёта. Но в этом есть подвох.
«Даже если вы думаете, что это вас расслабляет, ваш сон будет неполноценным, и вы, скорее всего, не попадёте в фазу быстрого сна, который является восстанавливающим. А часть людей вообще не смогут заснуть и будут чувствовать тебя дискомфортно», — отметила врач.
Учитывайте и то, что на большинстве рейсов обычно очень мало еды или она не особенно аппетитна. Если пить на пустой желудок, можно запросто перебрать.
«Прогрессирующая интоксикация может привести к невнятной речи, проблемам с координацией и трудностям при ходьбе по самолёту, а некоторых случаях к агрессивности и неадекватному поведению на борту», — сказала доктор.
Есть и более страшные последствия употребления спиртного в самолёте. Дело в том, что алкоголь обладает мочегонным эффектом. Если во время полёта вы не будете восполнять потерю жидкости, может начаться обезвоживание. А это уже опасно.
«При обезвоживании в организме жидкой части крови становится меньше, а количество форменных элементов крови не изменяется. Это приводит к сгущению крови, что, в свою очередь, может спровоцировать тромбозы вен нижних конечностей, поскольку в полёте мы сидим большую часть времени. При выходе на трап по прилёте тромб может оторваться и привести к тромбоэмболии лёгочной артерии, что может закончиться мгновенной смертью», — предупредила врач.
Каневская посоветовала отказаться от спиртного в полёте, чтобы сохранить собственное здоровье.