Врач предупредила о страшных последствиях употребления алкоголя в самолёте

«При обезвоживании в организме жидкой части крови становится меньше, а количество форменных элементов крови не изменяется. Это приводит к сгущению крови, что, в свою очередь, может спровоцировать тромбозы вен нижних конечностей, поскольку в полёте мы сидим большую часть времени. При выходе на трап по прилёте тромб может оторваться и привести к тромбоэмболии лёгочной артерии, что может закончиться мгновенной смертью», — предупредила врач.