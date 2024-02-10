Врач раскрыл, какая вода разрушает зубы

Как рассказал Давидян, в качественной питьевой воде много полезных веществ, которые могут укрепить дёсна и эмаль. В то же время их избыток или недостаток на пользу зубам не пойдёт — важен баланс. Большую роль в этом вопросе играет химический состав воды:

Фтор . Этот элемент снижает риск развития кариеса и служит строительным материалом для зубов. Но при его избытке возможно появления флюороза. При этом заболевании на эмали появляются специфические коричневые пятна. Если же фтора не хватает, то зубы становятся хрупкими;

. Этот элемент снижает риск развития кариеса и служит строительным материалом для зубов. Но при его избытке возможно появления флюороза. При этом заболевании на эмали появляются специфические коричневые пятна. Если же фтора не хватает, то зубы становятся хрупкими; Железо . При избытке на зубах может появиться тёмный налёт, эмаль начнёт терять прочность и быстро разрушаться;

. При избытке на зубах может появиться тёмный налёт, эмаль начнёт терять прочность и быстро разрушаться; Кальций. Он необходим для прочности зубов и эмали. При его нехватке может развиться кариес, а при избытке — начнутся проблемы с суставами и зубами.

Для здоровья зубов важен и уровень pH. Если вода кислая, то эмаль начнёт разрушаться. Также негативно на состоянии зубов может сказаться присутствие в воде хлора и нитратов. Поэтому, как минимум, не стоит пить воду из-под крана.

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