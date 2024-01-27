Жизнь
Опубликовано 27 января 2024, 21:20
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Врач раскрыл, какую пластическую операцию за $ 130 тыс. сделал Брэд Питт

Фанаты Брэда Питта не могут нарадоваться на его преображение, которое он пережил в последние пару лет, и только злые языки утверждают, что это не просветление или отказ от курения, а пластика. Медики тоже убеждены, что голливудский актёр запустил время вспять вовсе не с помощью овощных смузи, а операции по подтяжке лица. Что за дела?
Врач раскрыл, какую пластическую операцию за $ 130 тыс. сделал Брэд Питт
© Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons

Врач и косметолог Джонни Беттеридж из Великобритании объяснил, откуда взялись слухи о том, что Брэд Питт воспользовался услугами пластических хирургов. Он продемонстрировал фото актёра в 2020 и в 2023 году, и разница была налицо — во всех смыслах. Настолько подтянуть кожу ни один ЗОЖ не сможет, а вот пластика — да.

Специалист отметил, что после круговой подтяжки лица, которая стоит $ 130 000, обычно ухо меняется характерным способом — кожа вокруг него приподнимается, а это может влиять на форму и положение мочек. Именно это и произошло с актёром.

Представители Питта никак на это не отреагировали и комментировать не стали. Сама же звезда рассказывала, что ничего для внешности не делает — из серии «умылся и хватит». Он признался, что бросил курить, чтобы чувствовать себя здоровее.

Вот у кого точно менялось лицо, так это у Анджелины Джоли, только не в том смысле, в котором все подумали. Она рассказывала, как из-за нервотрёпки во время развода с Питтом у неё парализовало половину лица.

Автор:Ника Белова
Редакция
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