Врач раскрыл, какую пластическую операцию за $ 130 тыс. сделал Брэд Питт

Врач и косметолог Джонни Беттеридж из Великобритании объяснил, откуда взялись слухи о том, что Брэд Питт воспользовался услугами пластических хирургов. Он продемонстрировал фото актёра в 2020 и в 2023 году, и разница была налицо — во всех смыслах. Настолько подтянуть кожу ни один ЗОЖ не сможет, а вот пластика — да.

Специалист отметил, что после круговой подтяжки лица, которая стоит $ 130 000, обычно ухо меняется характерным способом — кожа вокруг него приподнимается, а это может влиять на форму и положение мочек. Именно это и произошло с актёром.

Представители Питта никак на это не отреагировали и комментировать не стали. Сама же звезда рассказывала, что ничего для внешности не делает — из серии «умылся и хватит». Он признался, что бросил курить, чтобы чувствовать себя здоровее.

Вот у кого точно менялось лицо, так это у Анджелины Джоли, только не в том смысле, в котором все подумали. Она рассказывала, как из-за нервотрёпки во время развода с Питтом у неё парализовало половину лица.