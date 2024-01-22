Врач раскрыл, кому не полезен творог. Это покажет один анализ

Как сообщил врач-травматолог Алексей Баженов, творог отлично укрепит кости, но только в том случае, если в организме всё в порядке с витамином D. Если уровень последнего низкий, то кальций не будет усваиваться. Он добавил, что не стоит есть творог с подсластителем — так недалеко до сахарного диабета. А ещё врач порекомендовал просто выбрасывать испорченный продукт, а не пытаться сделать из него сырники или что-то ещё.

Врач-нутрициолог Игорь Строков отметил, что в твороге больше пользы, чем вреда. Причём ценят его не только за кальций. В твороге также достаточно витамина В12, калия, фосфора, селена и витамина А. Поэтому добавить его в рацион точно стоит.

Медик напомнил, что творог подойдёт для питания диабетикам, так как оказывает ограниченное влияние на уровень сахара. Ещё он будет полезен для восстановления мышц, ускорения метаболизма и здоровья щитовидки.

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