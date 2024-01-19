Врач раскрыла, почему купание в проруби и отирание снегом могут истощить иммунитет

Но, по словам врача, при интенсивном закаливании происходит истощение иммунной системы и начинается дисбаланс в органах и системах.

Человек может начать чаще болеть, обостряются аутоиммунные заболевания. Также холод для человека может провоцировать появление опухолевых клеток при сильном переохлаждении.

Важно помнить, что у закаливания, как и у любого другого метода экстрима со снегом и холодом, есть ограничения. Поэтому стоит взвесить все за и против, проконсультироваться со специалистами, а также не забыть о специальной подготовке.