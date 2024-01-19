Врач раскрыла, почему купание в проруби и отирание снегом могут истощить иммунитет
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Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник Grand Clinic, отмечает, что холод действительно способен оказывать на организм общеукрепляющее и оздоровительное воздействие. Но обтираться снегом, окунаться в прорубь полезно, только если до этого человек долго и системно закалялся и не имеет хронических болезней. А также не старше 65 лет.
Опыт закаливания насчитывает свыше тысячи лет. Сама процедура направлена на профилактику, а значит, на укрепление ресурсов организма. Механизм закаливания связан с обновлением организма путём активации естественных ресурсов здоровья — активации функции коры надпочечников путём синтеза гормонов, активации нервной и иммунной системы, что способствует адаптации к стрессовым условиям. Если организм не получает раздражающих и активирующих стимулов, то происходит «консервация» иммунной системы — это ситуация низкой интенсивности, которая способствует развитию хронических заболеваний и в дальнейшем их обострению. Поэтому любое закаливание, в том числе холодом и снегом полезно при отсутствии противопоказаний. В раннем детском возрасте закаливание проводится под контролем врача-педиатра.
Анна Сиротина, врач аллерголог-иммунолог «Гута клиник»
Но, по словам врача, при интенсивном закаливании происходит истощение иммунной системы и начинается дисбаланс в органах и системах.
Человек может начать чаще болеть, обостряются аутоиммунные заболевания. Также холод для человека может провоцировать появление опухолевых клеток при сильном переохлаждении.
Важно помнить, что у закаливания, как и у любого другого метода экстрима со снегом и холодом, есть ограничения. Поэтому стоит взвесить все за и против, проконсультироваться со специалистами, а также не забыть о специальной подготовке.