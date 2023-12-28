Врач раскрыла признаки настоящей бессонницы. Вот они

По словам врача, бессонница — самостоятельная форма нарушения сна, стойкое расстройство сна и бодрствования, а ещё симптом других заболеваний. Бессонница влияет не только на сон, но и на дневное состояние и поведение, снижает качество жизни. Если её не лечить, то жизнедеятельность человека может нарушиться практически во всех сферах.

При этом бессонницу часто путают с нарушениями сна, которые вызваны другими причинами. Среди последних могут быть как поведенческие привычки (использование смартфона перед сном), так и прокрастинация, хронические боли и так далее. Возможны также такие нарушения сна, как апноэ, расстройство суточного ритма сна — бодрствования, синдром беспокойных ног.

В число симптомов бессонницы врач включила:

трудности с засыпанием;

частые пробуждения ночью;

раннее пробуждение;

сонливость и утомляемость;

проблемы с концентрацией и памятью;

гиперактивность и раздражительность;

агрессию в поведении.

Врач уточнила, что сейчас из-за глобализации и стресса от бессонницы страдают целые поколения людей. К бессоннице также могут приводить травмирующие события, онкология и злоупотребление психоактивными веществами.

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