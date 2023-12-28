Врач раскрыла признаки настоящей бессонницы. Вот они
Проблемы со сном бывают у каждого: иногда просто сложно заснуть, иногда ночью не спится, иногда под утро тяжело просыпаться. Всё это, конечно, не очень приятно, но не всякое нарушение сна можно назвать бессонницей. О том, как проявляется бессонница, «Газете.ru» рассказала врач-эндокринолог «Инвитро» Елена Прокопенко.
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По словам врача, бессонница — самостоятельная форма нарушения сна, стойкое расстройство сна и бодрствования, а ещё симптом других заболеваний. Бессонница влияет не только на сон, но и на дневное состояние и поведение, снижает качество жизни. Если её не лечить, то жизнедеятельность человека может нарушиться практически во всех сферах.
При этом бессонницу часто путают с нарушениями сна, которые вызваны другими причинами. Среди последних могут быть как поведенческие привычки (использование смартфона перед сном), так и прокрастинация, хронические боли и так далее. Возможны также такие нарушения сна, как апноэ, расстройство суточного ритма сна — бодрствования, синдром беспокойных ног.
В число симптомов бессонницы врач включила:
- трудности с засыпанием;
- частые пробуждения ночью;
- раннее пробуждение;
- сонливость и утомляемость;
- проблемы с концентрацией и памятью;
- гиперактивность и раздражительность;
- агрессию в поведении.
Врач уточнила, что сейчас из-за глобализации и стресса от бессонницы страдают целые поколения людей. К бессоннице также могут приводить травмирующие события, онкология и злоупотребление психоактивными веществами.
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