Врач раскрыла всю правду об аллергии на холод. Она вас удивит

По словам специалиста, аллергия возникает при реакции организма на вещества, которые вызывают иммунный ответ. При этом холод — это не вещество, а физический фактор, поэтому истинной аллергической реакции на него быть не может.

При этом многие при контакте с холодом или холодным воздухом испытывают что-то похожее на аллергию, говорит врач. Среди симптомов:

зуд;

бронхоспазм;

слабость;

снижение давление;

отёчность мягких тканей.

Это не аллергия на холод, а симптомы другого заболевания объяснила эксперт. По её словам, часто похожее состояние наблюдается при «холодовой крапивнице». Она запускается как раз физическим фактором (холод), и в конце организм вырабатывает медиаторы воспаления, которые схожи с теми, что образуются после воздействия аллергена, — гистамин, простагландин и другие.

Проблема может быть не только в «холодовой крапивнице», но самому её выяснить не получится. Нужно смотреть на сопутствующие заболевания. Например, причина может быть в холодовом аутовоспалительном синдроме. Он появляется из-за мутации в гене. Но это очень редкое заболевание. В любом случае при появлении симптомов лучше обратиться ко врачу, заключила медик.

Несмотря на то что аллергии именно на холод нет, для аллергиков есть ещё много других «сюрпризов». Например, признаки аллергии могут появиться после установки дома ёлки. Какую выбрать, чтобы отпраздновать Новый год без насморка и заложенности, рассказали тут.