Врач рассказал, чай с какой добавкой противопоказан беременным. А ведь её любят многие

По словам медика, отвар из семян фенхеля помогает снять спазм, вздутие и наладить пищеварение. Он также обладает мягким слабительным действием.

Но вот принимать его тем, у кого есть аллергия на фенхель, а также на сельдерей, петрушку, морковь и анис, нельзя. Противопоказан приём отвара фенхеля также беременным и женщинам с миомой матки либо эндометриозом. Всё потому, что растение может ускорять синтез гормона эстрогена. Это, в свою очередь, может спровоцировать рост опухоли или ухудшить течение беременности.

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