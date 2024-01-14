Врач рассказал, чай с какой добавкой противопоказан беременным. А ведь её любят многие
Семена фенхеля в последнее время стали популярны не только как средство для лечения колик у младенцев, но и как приятная добавка в чай. По словам врача-эксперта «Гемотеста» Романа Иванова, в семенах этого растения много витаминов A и C, есть витамины В1, В2, В3, В6, а также калий, магний и кальций. Но в то же время для приёма отвара из фенхеля есть и противопоказания.
По словам медика, отвар из семян фенхеля помогает снять спазм, вздутие и наладить пищеварение. Он также обладает мягким слабительным действием.
Но вот принимать его тем, у кого есть аллергия на фенхель, а также на сельдерей, петрушку, морковь и анис, нельзя. Противопоказан приём отвара фенхеля также беременным и женщинам с миомой матки либо эндометриозом. Всё потому, что растение может ускорять синтез гормона эстрогена. Это, в свою очередь, может спровоцировать рост опухоли или ухудшить течение беременности.
Ещё беременным лучше не есть сосиски. Почему это так и кому ещё лучше не есть этот популярный фастфуд, рассказали в этом материале.