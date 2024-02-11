Врач рассказал, как лучше всего готовить кашу. Варить не нужно

По словам Шехян, все крупы полезны для здоровья, но самая полезная — овсянка. Она легко усваивается и помогает кишечнику работать лучше. Так же полезна пшённая каша и гречка.

В то же время каша с маслом и солью уже не будет так полезна и может навредить. Поэтому лучше есть кашу без всего. Такое блюдо станет действенным средством от холестериновых бляшек, очистит сосуды и сократит риски развития заболеваний сердца. Соль лучше вообще не добавлять — в крупе уже есть натрий и хлор, а, досаливая, мы только провоцируем задержку жидкости.

Лучше добавить в кашу специи, зелень или кунжут. Также врач отметил, что кашу лучше всего запаривать или заваривать, то есть заливать её кипятком или кефиром и настаивать несколько часов. Такая каша сохраняет максимум пользы.

О том, в какой каше ноль пользы, рассказали здесь.