Жизнь
Опубликовано 11 февраля 2024, 00:10
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Врач рассказал, как лучше всего готовить кашу. Варить не нужно

Каша — универсальное блюдо, которое выручит и на завтрак, и на обед, и даже на ужин. Тем более, что круп очень много и можно есть всегда разную. Готовится каша быстро, но хорошо насыщает и добавляет организму витаминов и полезных микроэлементов. О том, чем полезны каши и как их правильно готовить, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян.
Врач рассказал, как лучше всего готовить кашу. Варить не нужно
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По словам Шехян, все крупы полезны для здоровья, но самая полезная — овсянка. Она легко усваивается и помогает кишечнику работать лучше. Так же полезна пшённая каша и гречка.

В то же время каша с маслом и солью уже не будет так полезна и может навредить. Поэтому лучше есть кашу без всего. Такое блюдо станет действенным средством от холестериновых бляшек, очистит сосуды и сократит риски развития заболеваний сердца. Соль лучше вообще не добавлять — в крупе уже есть натрий и хлор, а, досаливая, мы только провоцируем задержку жидкости.

Лучше добавить в кашу специи, зелень или кунжут. Также врач отметил, что кашу лучше всего запаривать или заваривать, то есть заливать её кипятком или кефиром и настаивать несколько часов. Такая каша сохраняет максимум пользы.

О том, в какой каше ноль пользы, рассказали здесь.

Автор:iDatica, Анна Рожкова
Редакция
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