Врач рассказал, как распознать инсульт, у которого редко бывают симптомы

У лакунарного инсульта есть свои факторы риска:

артериальная гипертония,

атеросклероз,

сахарный диабет.

В большинстве случаев такой инсульт протекает бессимптомно. Среди проявлений выделяют:

потеря чувствительности в руках или ногах,

обездвиженность части или всей конечности,

афазия (неспособность говорить и понимать речь).

При таком инсульте могут возникнуть когнитивные проблемы (сложно запоминать новое, концентрироваться, переключать внимание и т.п.). Спустя время могут развиться тяжёлые нарушения памяти и даже теряются двигательные навыки, отметил Некрасов. Симптомы инсульта могут проявиться как очень быстро — буквально за пару часов, так и постепенно — до 6 суток, отметил заведующий дневным стационаром в Центре хирургии Петровского.

При этом шансы на успешную реабилитацию у пациентов, перенёсших такой инсульт, высоки, добавил хирург в беседе с «Аргументами и фактами». Однако лучше не лечить эту проблему, а предупредить её. Вот что поможет:

контроль артериального давления,

рациональное питание и физическая активность,

при наличии сахарного диабета — контроль глюкозы крови.

Предотвратить инсульт куда проще, чем лечить его последствия. Вот несколько советов, как не допустить опасной проблемы со здоровьем.