Врач рассказал, как распознать инсульт, у которого редко бывают симптомы
Лакунарный инсульт — это ишемическое повреждение головного мозга, на месте которого со временем формируется лакуна, т. е. полость со спинномозговой жидкостью (ликвором). На него приходится в среднем пятая часть всех случаев ишемического инсульта. Как распознать лакунарный инсульт и чем он грозит, рассказал сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Некрасов.
У лакунарного инсульта есть свои факторы риска:
- артериальная гипертония,
- атеросклероз,
- сахарный диабет.
В большинстве случаев такой инсульт протекает бессимптомно. Среди проявлений выделяют:
- потеря чувствительности в руках или ногах,
- обездвиженность части или всей конечности,
- афазия (неспособность говорить и понимать речь).
При таком инсульте могут возникнуть когнитивные проблемы (сложно запоминать новое, концентрироваться, переключать внимание и т.п.). Спустя время могут развиться тяжёлые нарушения памяти и даже теряются двигательные навыки, отметил Некрасов. Симптомы инсульта могут проявиться как очень быстро — буквально за пару часов, так и постепенно — до 6 суток, отметил заведующий дневным стационаром в Центре хирургии Петровского.
При этом шансы на успешную реабилитацию у пациентов, перенёсших такой инсульт, высоки, добавил хирург в беседе с «Аргументами и фактами». Однако лучше не лечить эту проблему, а предупредить её. Вот что поможет:
- контроль артериального давления,
- рациональное питание и физическая активность,
- при наличии сахарного диабета — контроль глюкозы крови.
Предотвратить инсульт куда проще, чем лечить его последствия. Вот несколько советов, как не допустить опасной проблемы со здоровьем.