Жизнь
23:20, 19 декабря 2023
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Врач рассказал, как распознать инсульт, у которого редко бывают симптомы

Лакунарный инсульт — это ишемическое повреждение головного мозга, на месте которого со временем формируется лакуна, т. е. полость со спинномозговой жидкостью (ликвором). На него приходится в среднем пятая часть всех случаев ишемического инсульта. Как распознать лакунарный инсульт и чем он грозит, рассказал сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Некрасов.

Врач рассказал, как распознать инсульт, у которого редко бывают симптомы
© Freepik

У лакунарного инсульта есть свои факторы риска:

  • артериальная гипертония,
  • атеросклероз,
  • сахарный диабет.

В большинстве случаев такой инсульт протекает бессимптомно. Среди проявлений выделяют:

  • потеря чувствительности в руках или ногах,
  • обездвиженность части или всей конечности,
  • афазия (неспособность говорить и понимать речь).

При таком инсульте могут возникнуть когнитивные проблемы (сложно запоминать новое, концентрироваться, переключать внимание и т.п.). Спустя время могут развиться тяжёлые нарушения памяти и даже теряются двигательные навыки, отметил Некрасов. Симптомы инсульта могут проявиться как очень быстро — буквально за пару часов, так и постепенно — до 6 суток, отметил заведующий дневным стационаром в Центре хирургии Петровского.

При этом шансы на успешную реабилитацию у пациентов, перенёсших такой инсульт, высоки, добавил хирург в беседе с «Аргументами и фактами». Однако лучше не лечить эту проблему, а предупредить её. Вот что поможет:

  • контроль артериального давления,
  • рациональное питание и физическая активность,
  • при наличии сахарного диабета — контроль глюкозы крови.

Предотвратить инсульт куда проще, чем лечить его последствия. Вот несколько советов, как не допустить опасной проблемы со здоровьем.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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