Врач рассказал, какие ягоды и фрукты можно есть диабетикам, а какие под запретом

Известный врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал людям с сахарным диабетом есть небольшое количество не слишком сладких фруктов или несладких ягод и лучше всего после еды.

Варианты: зелёные несладкие яблоки, клубника и малина — у них низкий гликемический индекс.

Запрещены в этом случае фрукты с большим содержанием сахара:

бананы;

персики;

сладкие абрикосы;

виноград.

Но при этом людям с диабетом можно есть сладости. Правда, понемногу. Среди них шоколад, пастила, зефир и мармелад. Они постепенно повышают гликемический индекс, рассказала ранее врач-эндокринолог Лада Федина.

А как питаться в целях профилактики диабета, можно узнать из этого материала «Секрета фирмы».