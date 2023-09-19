Жизнь
15:45, 19 сентября 2023
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Врач рассказал, какие ягоды и фрукты можно есть диабетикам, а какие под запретом

Фрукты и ягоды — натуральные продукты, дары природы с большим количеством полезных для организма веществ. Но бывают случаи, когда важно знать не только меру в их употреблении, но и то, от каких плодов лучше вообще отказаться. Например, диабетикам рекомендованы те ягоды и фрукты, в которых мало сахара. Расскажем об этом подробнее.

Врач рассказал, какие ягоды и фрукты можно есть диабетикам, а какие под запретом
© Freepik/KamranAydinov

Известный врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал людям с сахарным диабетом есть небольшое количество не слишком сладких фруктов или несладких ягод и лучше всего после еды.

Варианты: зелёные несладкие яблоки, клубника и малина — у них низкий гликемический индекс.

Запрещены в этом случае фрукты с большим содержанием сахара:

  • бананы;
  • персики;
  • сладкие абрикосы;
  • виноград.

Но при этом людям с диабетом можно есть сладости. Правда, понемногу. Среди них шоколад, пастила, зефир и мармелад. Они постепенно повышают гликемический индекс, рассказала ранее врач-эндокринолог Лада Федина.

А как питаться в целях профилактики диабета, можно узнать из этого материала «Секрета фирмы».

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