Врач рассказал, какие ягоды и фрукты можно есть диабетикам, а какие под запретом
Фрукты и ягоды — натуральные продукты, дары природы с большим количеством полезных для организма веществ. Но бывают случаи, когда важно знать не только меру в их употреблении, но и то, от каких плодов лучше вообще отказаться. Например, диабетикам рекомендованы те ягоды и фрукты, в которых мало сахара. Расскажем об этом подробнее.
Известный врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал людям с сахарным диабетом есть небольшое количество не слишком сладких фруктов или несладких ягод и лучше всего после еды.
Варианты: зелёные несладкие яблоки, клубника и малина — у них низкий гликемический индекс.
Запрещены в этом случае фрукты с большим содержанием сахара:
- бананы;
- персики;
- сладкие абрикосы;
- виноград.
Но при этом людям с диабетом можно есть сладости. Правда, понемногу. Среди них шоколад, пастила, зефир и мармелад. Они постепенно повышают гликемический индекс, рассказала ранее врач-эндокринолог Лада Федина.
А как питаться в целях профилактики диабета, можно узнать из этого материала «Секрета фирмы».