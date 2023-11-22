Врач рассказал, какой спорт полезен для сердечников

Можно ли сердечникам заниматься спортом

По словам кардиолога, систематическая физическая активность с регулярными тренировками — один из важных компонентов лечения подавляющего большинства сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно исследованиям, регулярная физическая активность умеренной и высокой интенсивности может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 27%.

Какой вид спорта подойдёт при сердечных болезнях

По словам Долгушева, пациенту могут быть рекомендованы, например:

Низкоинтенсивные виды спорта — настольный теннис, гольф, стрельба, боулинг, конный спорт. Силовые виды спорта — бег на короткие дистанции, борьба или бокс, горные лыжи. Смешанные виды спорта — футбол, баскетбол, волейбол, теннис, хоккей, фехтование. Виды спорта, требующие выносливости, — ходьба на длинные дистанции, бег, плавание, катание на велосипеде, коньках и лыжах.

«Вид спорта важно выбирать с учётом предпочтений пациента, однако в приоритете циклические аэробные нагрузки — ходьба, бег, плавание, велосипед и т. д.», — говорит врач.

Оптимальная продолжительность тренировки, по словам кардиолога, составляет от 30 до 40 минут в день, заниматься нужно 3–4 раза в неделю.

Лучшими видами спорта для больных с ишемической болезнью сердца Долгушев назвал бег трусцой, езду на велосипеде, беговые лыжи и ходьбу в горах. При пониженной работоспособности подойдут гимнастика, ходьба, гольф и с некоторыми ограничениями плавание.