Жизнь
22:00, 22 ноября 2023
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Врач рассказал, какой спорт полезен для сердечников

Как спорт и физкультура могут стать друзьями сердечников? Какой вид спорта выбрать: боулинг, бокс или катание на коньках лучше подойдут при болезнях сердца? Сколько можно и нужно заниматься? На эти и другие вопросы ответил главный врач клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной, кардиолог, к. м. н. Дмитрий Долгушев. Спойлер: физическая нагрузка важна и нужна.

Freepik

Freepik

© Freepik/gpointstudio

Можно ли сердечникам заниматься спортом

По словам кардиолога, систематическая физическая активность с регулярными тренировками — один из важных компонентов лечения подавляющего большинства сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно исследованиям, регулярная физическая активность умеренной и высокой интенсивности может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 27%.

Какой вид спорта подойдёт при сердечных болезнях

По словам Долгушева, пациенту могут быть рекомендованы, например:

  1. Низкоинтенсивные виды спорта — настольный теннис, гольф, стрельба, боулинг, конный спорт.
  2. Силовые виды спорта — бег на короткие дистанции, борьба или бокс, горные лыжи.
  3. Смешанные виды спорта — футбол, баскетбол, волейбол, теннис, хоккей, фехтование.
  4. Виды спорта, требующие выносливости, — ходьба на длинные дистанции, бег, плавание, катание на велосипеде, коньках и лыжах.

«Вид спорта важно выбирать с учётом предпочтений пациента, однако в приоритете циклические аэробные нагрузки — ходьба, бег, плавание, велосипед и т. д.», — говорит врач.

Оптимальная продолжительность тренировки, по словам кардиолога, составляет от 30 до 40 минут в день, заниматься нужно 3–4 раза в неделю.

Лучшими видами спорта для больных с ишемической болезнью сердца Долгушев назвал бег трусцой, езду на велосипеде, беговые лыжи и ходьбу в горах. При пониженной работоспособности подойдут гимнастика, ходьба, гольф и с некоторыми ограничениями плавание.

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