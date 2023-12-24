Врач рассказал о неизлечимой болезни щитовидки. Она поражает и взрослых, и детей

По словам Кондрахина, гипотиреоз развивается при нехватке йода или других нарушениях в работе щитовидки. При этом в группе риска находятся почти все — заболевание встречается в любом возрасте у детей и взрослых. Однако чаще всего проблема возникает у женщин в возрасте, близком к климаксу.

Симптомы

слабость и сонливость;

выпадение волос;

отёки и припухлости лица;

набор массы тела.

Гипотиреоз: лечение

Врач объяснил, что при обнаружении вышеуказанных симптомов стоит обратиться ко врачу. Он назначит анализы на гормоны щитовидки (Т3 и Т4), а также на антитела ТПО и ТГ, которые покажут, в каком состоянии находится железа.

Полностью вылечить заболевание нельзя, но болезнь поддаётся заместительной гормональной терапии на основе растительных препаратов, которые, по сути, и играют роль гормонов.

О том, сколько организму нужно йода в сутки, рассказали в этом материале.