Врач рассказал о неизлечимой болезни щитовидки. Она поражает и взрослых, и детей
Гипотиреоз — заболевание эндокринной системы, которое состоит в том, что гормоны щитовидки вырабатываются в недостаточном количестве. Распознать его можно по слабости, выпадению волос и не только. О том, почему развивается гипотериоз, какими симптомами сопровождается недуг и можно ли его вылечить, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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По словам Кондрахина, гипотиреоз развивается при нехватке йода или других нарушениях в работе щитовидки. При этом в группе риска находятся почти все — заболевание встречается в любом возрасте у детей и взрослых. Однако чаще всего проблема возникает у женщин в возрасте, близком к климаксу.
Симптомы
- слабость и сонливость;
- выпадение волос;
- отёки и припухлости лица;
- набор массы тела.
Гипотиреоз: лечение
Врач объяснил, что при обнаружении вышеуказанных симптомов стоит обратиться ко врачу. Он назначит анализы на гормоны щитовидки (Т3 и Т4), а также на антитела ТПО и ТГ, которые покажут, в каком состоянии находится железа.
Полностью вылечить заболевание нельзя, но болезнь поддаётся заместительной гормональной терапии на основе растительных препаратов, которые, по сути, и играют роль гормонов.
О том, сколько организму нужно йода в сутки, рассказали в этом материале.