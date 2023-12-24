Жизнь
05:00, 24 декабря 2023
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Врач рассказал о неизлечимой болезни щитовидки. Она поражает и взрослых, и детей

Гипотиреоз — заболевание эндокринной системы, которое состоит в том, что гормоны щитовидки вырабатываются в недостаточном количестве. Распознать его можно по слабости, выпадению волос и не только. О том, почему развивается гипотериоз, какими симптомами сопровождается недуг и можно ли его вылечить, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Pat Kwon / Unsplash

Pat Kwon / Unsplash

По словам Кондрахина, гипотиреоз развивается при нехватке йода или других нарушениях в работе щитовидки. При этом в группе риска находятся почти все — заболевание встречается в любом возрасте у детей и взрослых. Однако чаще всего проблема возникает у женщин в возрасте, близком к климаксу.

Симптомы

  • слабость и сонливость;
  • выпадение волос;
  • отёки и припухлости лица;
  • набор массы тела.

Гипотиреоз: лечение

Врач объяснил, что при обнаружении вышеуказанных симптомов стоит обратиться ко врачу. Он назначит анализы на гормоны щитовидки (Т3 и Т4), а также на антитела ТПО и ТГ, которые покажут, в каком состоянии находится железа.

Полностью вылечить заболевание нельзя, но болезнь поддаётся заместительной гормональной терапии на основе растительных препаратов, которые, по сути, и играют роль гормонов.

О том, сколько организму нужно йода в сутки, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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