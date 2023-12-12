Жизнь
04:00, 12 декабря 2023
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Врач рассказал, при каких болезнях увеличиваются лимфоузлы

Лимфатические узлы — это периферический орган иммунной системы. В теле взрослого человека от 500 до 1000 лимфоузлов. Вместе они составляют примерно 1% массы тела. Когда лимфоузлы увеличиваются, это сигнал от организма, что что-то не в порядке. Врач-гематолог, терапевт клиники «Абиа» Олег Кузнецов рассказал, почему лимфоузлы становятся больше обычного. Среди причин — смертельные заболевания.

Freepik

Freepik

Существует несколько механизмов поражения лимфоузлов:

  • иммунологическая реакция — организм таким образом реагирует на различные процессы;
  • попадание инфекционного агента — вируса, бактерии и т. д.;
  • проникновение в лимфоузлы опухолевых клеток;
  • локальные изменения при лейкозах и лимфомах.

По словам врача, увеличение лимфоузлов бывает связано с опухолевыми процессами. В этом случае оно может сигнализировать о болезнях системы кроветворения — например, о лимфоме.

Увеличиваться лимфоузлы могут и по причинам, не связанным с опухолями. Чаще всего это инфекционное заболевание: бактериальные, вирусные, грибковые патологии.

Иногда это происходит из-за иммунодефицита, системных заболеваний, а также как реакция на некоторые медикаменты.

Понять причину можно в том числе по месту расположения увеличенного лимфоузла. Например, лимфоузлы под челюстью могут увеличиваться из-за инфекций полости рта, а также при болезнях гортани и глотки. Если узел увеличен подмышкой, причиной может быть лимфома, опухоль молочных желёз, меланома и другое.

Если лимфоузлы увеличены по всему телу, у пациента может быть вирусная или бактериальная инфекция. Ещё вариант — паразитарное или грибковое заболевание.

Увеличение лимфоузлов может вызвать и не инфекция, а, к примеру, системные (системная красная волчанка, саркоидоз, ревматоидный артрит) или онкогематологические болезни (лейкоз, лимфомы), рассказал врач.

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