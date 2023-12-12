Врач рассказал, при каких болезнях увеличиваются лимфоузлы
Лимфатические узлы — это периферический орган иммунной системы. В теле взрослого человека от 500 до 1000 лимфоузлов. Вместе они составляют примерно 1% массы тела. Когда лимфоузлы увеличиваются, это сигнал от организма, что что-то не в порядке. Врач-гематолог, терапевт клиники «Абиа» Олег Кузнецов рассказал, почему лимфоузлы становятся больше обычного. Среди причин — смертельные заболевания.
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Существует несколько механизмов поражения лимфоузлов:
- иммунологическая реакция — организм таким образом реагирует на различные процессы;
- попадание инфекционного агента — вируса, бактерии и т. д.;
- проникновение в лимфоузлы опухолевых клеток;
- локальные изменения при лейкозах и лимфомах.
По словам врача, увеличение лимфоузлов бывает связано с опухолевыми процессами. В этом случае оно может сигнализировать о болезнях системы кроветворения — например, о лимфоме.
Увеличиваться лимфоузлы могут и по причинам, не связанным с опухолями. Чаще всего это инфекционное заболевание: бактериальные, вирусные, грибковые патологии.
Иногда это происходит из-за иммунодефицита, системных заболеваний, а также как реакция на некоторые медикаменты.
Понять причину можно в том числе по месту расположения увеличенного лимфоузла. Например, лимфоузлы под челюстью могут увеличиваться из-за инфекций полости рта, а также при болезнях гортани и глотки. Если узел увеличен подмышкой, причиной может быть лимфома, опухоль молочных желёз, меланома и другое.
Если лимфоузлы увеличены по всему телу, у пациента может быть вирусная или бактериальная инфекция. Ещё вариант — паразитарное или грибковое заболевание.
Увеличение лимфоузлов может вызвать и не инфекция, а, к примеру, системные (системная красная волчанка, саркоидоз, ревматоидный артрит) или онкогематологические болезни (лейкоз, лимфомы), рассказал врач.