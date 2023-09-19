Врач рассказал, почему возникает желание похрустеть пальцами

Почему у человека вообще появляется желание похрустеть пальцами? Есть два объяснения.

Простое: в ситуации, когда суставы максимально напряжены.

Научное: когда сустав нагружается, жидкость в нём начинает интенсивно колебаться — в итоге возникает некрупный маленький пузырёк. Когда человек хрустит пальцами, он схлопывается — и из-за этого и получается знакомый всем звук.

При этом само по себе действие хруста не оказывает на суставы негативного влияния. На этот счёт есть исследования, самое известное — учёного из США, который в течение 50 лет хрустел суставами пальцев одной руки. По окончании своего эксперимента он сделал рентген обеих рук и понял, что ни суставы, ни кости никак не изменились.

Однако если вы хрустите пальцами и при этом чувствуете боль — это может быть сигналом многих серьёзных заболеваний. К примеру, артрита (воспаление суставов) или артроза (разрушение суставов).

И если желание похрустеть пальцами уже постоянное, существуют факторы, которые способны ухудшить здоровье пальцев:

отложение солей;

воспаление мышц;

неправильное питание;

злоупотребление алкоголем и курение;

врождённые патологии, обычно связанные с нестабильностью положения и аномальной подвижностью фаланг пальцев рук и кистей.

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