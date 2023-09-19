Врач рассказал, почему возникает желание похрустеть пальцами
Когда встречаешь человека, хрустящего пальцами, кажется, что он этой вредной привычкой может себе навредить. На самом деле ничего плохого с его пальцами не происходит — доказано исследованиями. Важно, чтобы при этом не было боли. В противном случае о хорошем это уже не говорит. Какие заболевания сопровождаются болью при хрусте, рассказал врач — травматолог-ортопед Магомед Микаилов.
Почему у человека вообще появляется желание похрустеть пальцами? Есть два объяснения.
Простое: в ситуации, когда суставы максимально напряжены.
Научное: когда сустав нагружается, жидкость в нём начинает интенсивно колебаться — в итоге возникает некрупный маленький пузырёк. Когда человек хрустит пальцами, он схлопывается — и из-за этого и получается знакомый всем звук.
При этом само по себе действие хруста не оказывает на суставы негативного влияния. На этот счёт есть исследования, самое известное — учёного из США, который в течение 50 лет хрустел суставами пальцев одной руки. По окончании своего эксперимента он сделал рентген обеих рук и понял, что ни суставы, ни кости никак не изменились.
Однако если вы хрустите пальцами и при этом чувствуете боль — это может быть сигналом многих серьёзных заболеваний. К примеру, артрита (воспаление суставов) или артроза (разрушение суставов).
И если желание похрустеть пальцами уже постоянное, существуют факторы, которые способны ухудшить здоровье пальцев:
- отложение солей;
- воспаление мышц;
- неправильное питание;
- злоупотребление алкоголем и курение;
- врождённые патологии, обычно связанные с нестабильностью положения и аномальной подвижностью фаланг пальцев рук и кистей.
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