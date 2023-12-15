Врач рассказал, в какой позе лучше работать на удалёнке

По словам эксперта, при работе лёжа или полулёжа происходит сдавливание передней части межпозвонковых дисков в шейном отделе. Это грозит образованием грыж или протрузий. Пострадать может и поясница, особенно, если мы держим ноутбук на вытянутых ногах и опираемся спиной на изголовье кровати.

Сидеть прямо — тоже не вариант. Такое положение не учитывает форму позвоночника — в нём есть два естественных прогиба. А если сидеть ровно, то мышцы перенапрягаются и начинают сжимать позвоночник. Сидеть нужно расслабленно, сохраняя естественный прогиб в пояснице, говорит врач.

Организовать подходящее, удобное рабочее место можно, соблюдая следующие три правила:

отрегулируйте высоту сиденья (в идеале нужно специальное компьютерное кресло);

проверьте расстояние до монитора (он должен находиться на уровне глаз);

дайте поддержку пояснице (подложите под неё подушку).

О безопасной позе для чтения рассказали тут. Если вы любите читать лёжа, этот материал для вас.