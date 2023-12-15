Жизнь
16:40, 15 декабря 2023
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Врач рассказал, в какой позе лучше работать на удалёнке

Работа на удалёнке привлекает тем, что не нужно тратить время на дорогу и работать в душном офисе. Комфортное рабочее место можно организовать и у себя дома. Главное — сделать это правильно и не работать, лёжа в постели, — позвоночник и шея потом вам спасибо не скажут. Какая поза лучше всего годится для работы из дома, рассказал остеопат, основатель и руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

Врач рассказал, в какой позе лучше работать на удалёнке
© Freepik

По словам эксперта, при работе лёжа или полулёжа происходит сдавливание передней части межпозвонковых дисков в шейном отделе. Это грозит образованием грыж или протрузий. Пострадать может и поясница, особенно, если мы держим ноутбук на вытянутых ногах и опираемся спиной на изголовье кровати.

Сидеть прямо — тоже не вариант. Такое положение не учитывает форму позвоночника — в нём есть два естественных прогиба. А если сидеть ровно, то мышцы перенапрягаются и начинают сжимать позвоночник. Сидеть нужно расслабленно, сохраняя естественный прогиб в пояснице, говорит врач.

Организовать подходящее, удобное рабочее место можно, соблюдая следующие три правила:

  • отрегулируйте высоту сиденья (в идеале нужно специальное компьютерное кресло);
  • проверьте расстояние до монитора (он должен находиться на уровне глаз);
  • дайте поддержку пояснице (подложите под неё подушку).

О безопасной позе для чтения рассказали тут. Если вы любите читать лёжа, этот материал для вас.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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