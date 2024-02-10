Диетолог назвала ужин, который растопит жир на животе

По словам Янг, лишний вес часто возникает из-за проблем с гормоном стресса — кортизолом. Он вырабатывает в надпочечниках, а последние не могут полноценно функционировать без углеводов. Поэтому если человек часто стрессует, плохо спит по ночам, то низкоуглеводные диеты ему не подходят.

Плюс кортизол вырабатывается, когда человек голоден. Поэтому без углеводов таким товарищам не обойтись. В то же время переходить на макароны с булочками — плохая идея. Так что врач рекомендует добавить в рацион сезонные корнеплоды. Они исключат скачки инсулина в крови, добавят витаминов и улучшат качество сна. Плюс такая уловка избавить от жира, в том числе и на животе.

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