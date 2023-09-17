Врач рассказала, как бороться с остеохондрозом на работе и дома

«Остановить или вылечить остеохондроз невозможно, но его развитие вполне можно замедлить. Профилактика возрастных изменений основывается на укреплении мышц спины и поддержке позвоночника в правильном положении», — сказал ведущий невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Кирилл Алмазов

От остеохондроза очень часто страдают офисные сотрудники, кассиры, IT-специалисты и все, кто часами вынужден сидеть на одном месте. Отсрочить развитие патологии поможет регулярная смена положения тела и чередование работы с физической активностью. В офисе можно позволить себе сделать небольшую зарядку или походить несколько раз в перерывах между отчётами или проектированием.

Организация рабочего места имеет особое значение для всех, кто весь день проводит за компьютером. Важно уделить внимание расположению монитора. Он должен стоять по центру стола на комфортном расстоянии от глаз.

А высоту стула и стола необходимо отрегулировать таким образом, чтобы экран находился прямо перед глазами, не выше и не ниже, а локти полностью лежали на столешнице. Рабочий стул или кресло должны поддерживать спину в ровном положении.

Дома же качественный матрас и подушка дадут позвоночнику и шее возможность хорошо отдохнуть и расслабиться. Предпочтение стоит отдать ортопедическим или анатомическим моделям: они помогут распределить нагрузку и снимут напряжение со спины. В идеале матрас не должен быть ни слишком жёстким, ни слишком мягким.

Обувь важна для распределения нагрузки не только на стопы, но и на все тело. Так что врач советует: либо не ходите постоянно в неудобной обуви, либо купите сразу хорошую и удобную обувь, если вам нужно постоянно быть на ногах.

Для профилактики остеохондроза очень важны физические активности. Займитесь плаванием, оно снимает нагрузку на позвоночник и способствует укреплению мышечного корсета спины.

Помимо плаванья занимайтесь простой физкультурой. Можно заниматься лёгкой зарядкой по утрам и в перерывах на работе. В идеале при выборе гимнастики стоит проконсультироваться с врачом.

Но будьте в то же время развитию остеохондроза содействует не только отсутствие активности, но и неадекватные физические нагрузки. Старайтесь не таскать вещи, которые весят более 10 кг. И в целом лучше обсудить с врачом, какие аксессуары могут помочь в работе или спорте: корсеты, обувь и прочее.

В профилактике остеохондроза полезен массаж. Однако его нельзя проводить при обострении остеохондроза и воспалительных процессах. Для правильного подбора массажа нужно проконсультироваться с врачом.