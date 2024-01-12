Врач рассказала, как не заразиться паразитами от самой обычной рыбы

Чтобы не подхватить паразитов от речной рыбы, её обязательно нужно термически обработать, прежде чем есть. Сделать это можно любым способом, который вам нравится, — отварить, запечь или потушить.

Вообще речная рыба — довольно капризное блюдо, потому что в ней много мелких костей, добавила гастроэнтеролог в беседе с News.ru. С осторожностью её надо давать маленьким детям, пожилым людям и людям с нарушениями глотания, добавила эксперт.

Вообще рыба — это весьма полезный продукт, в котором присутствует нужный для здоровья белок. Чтобы рыба принесла максимум пользы, важно знать, как правильно её выбрать.

Белая рыба, к примеру, бывает морская и речная. Первая содержит больше полезных нутриентов. Особенно богаты ими минтай, треска, хек, скумбрия и сельдь, рассказывали в Роспотребнадзоре. Из речной белой рыбы хорошие варианты — карп, судак и окунь.