Врач рассказала, как помочь заговорить здоровому ребёнку
Задержка речи может быть не только у детей с патологиями, но и у здоровых. Последние в любом случае заговорят и могут в этом очень быстро сравняться со сверстниками. Так бывает не всегда, но чаще всего, рассказала «Газете.Ru» детский невролог сети клиник «Семейная» Любовь Некрасова. По её словам, если ребёнок здоровый, но при этом не говорит, в первую очередь нужно его социализировать — в этом поможет детский сад.
«Ребёнок оказывается в коллективе, где его не понимают так, как дома, ему приходится напрячь все силы, чтобы общаться, доносить свои просьбы и прочее. Помимо этого, в три-четыре года у ребёнка появляется и активно развивается потребность в партнёрской игре со сверстниками, для которой очень нужна речь», — сказала врач.
Позже может потребоваться помощь логопеда — обычно уже когда речь появилась, но ещё есть проблемы с произношением звуков.
Ранее врач рассказала, нужно ли удалять аденоиды у детей.