Врач рассказала, как помочь заговорить здоровому ребёнку

«Ребёнок оказывается в коллективе, где его не понимают так, как дома, ему приходится напрячь все силы, чтобы общаться, доносить свои просьбы и прочее. Помимо этого, в три-четыре года у ребёнка появляется и активно развивается потребность в партнёрской игре со сверстниками, для которой очень нужна речь», — сказала врач.

Позже может потребоваться помощь логопеда — обычно уже когда речь появилась, но ещё есть проблемы с произношением звуков.

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