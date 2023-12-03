Врач рассказала, как развивается опасная болезнь лёгких. Курить не придётся
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) долгое время считалась исключительно следствием курения. Но современные исследования показывают, что она может появиться не только у курильщиков. Спровоцировать этот недуг могут сразу несколько причин. О них и мерах профилактики рассказала терапевт медицинского центра «Неболит» Екатерина Мымрина.
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Причины развития ХОБЛ у тех, кто не курит
Ключевую роль в развитии хронической обструктивной болезни лёгких у некурящих играют генетические факторы.
«Редкие генетические дефекты, такие как дефицит альфа1-антитрипсина, могут стать причиной ХОБЛ у некурильщиков», — рассказала Мымрина.
Также влияют на развитие болезни факторы окружающей среды. К ним относятся:
- воздушные загрязнения;
- минеральная и биологическая пыль;
- дым (в том числе пассивное курение);
- токсичные газы.
Всё это воздействует на лёгкие не лучшим образом и потенциально может способствовать развитию заболевания.
Помимо этого, не последнюю роль здесь играют перенесённые в детстве тяжёлые инфекции дыхательных путей, хронический бронхит и гиперреактивность бронхов.
Профилактика ХОБЛ
В первую очередь нужно проходить регулярные медицинские осмотры. Врачи помогут оценить состояние здоровья и выявить возможные риски развития заболевания.
Также стоит время от время проходить спирометрию — процедуру, направленную на оценку объёмов и скорости вдоха и выхода. Это позволяет на ранней стадии выявить нарушения функции лёгких.
Ещё важно следить за состоянием воздушной среды : избегать мест с высоким содержанием вредных веществ и поддерживать достаточную вентиляцию помещений.
Помимо этого, не последнюю роль играют здоровое питание, физическая активность и управление стрессом.