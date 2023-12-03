Врач рассказала, как развивается опасная болезнь лёгких. Курить не придётся

Причины развития ХОБЛ у тех, кто не курит

Ключевую роль в развитии хронической обструктивной болезни лёгких у некурящих играют генетические факторы.

«Редкие генетические дефекты, такие как дефицит альфа1-антитрипсина, могут стать причиной ХОБЛ у некурильщиков», — рассказала Мымрина.

Также влияют на развитие болезни факторы окружающей среды. К ним относятся:

воздушные загрязнения;

минеральная и биологическая пыль;

дым (в том числе пассивное курение);

токсичные газы.

Всё это воздействует на лёгкие не лучшим образом и потенциально может способствовать развитию заболевания.

Помимо этого, не последнюю роль здесь играют перенесённые в детстве тяжёлые инфекции дыхательных путей, хронический бронхит и гиперреактивность бронхов.

Профилактика ХОБЛ

В первую очередь нужно проходить регулярные медицинские осмотры. Врачи помогут оценить состояние здоровья и выявить возможные риски развития заболевания.

Также стоит время от время проходить спирометрию — процедуру, направленную на оценку объёмов и скорости вдоха и выхода. Это позволяет на ранней стадии выявить нарушения функции лёгких.

Ещё важно следить за состоянием воздушной среды : избегать мест с высоким содержанием вредных веществ и поддерживать достаточную вентиляцию помещений.

Помимо этого, не последнюю роль играют здоровое питание, физическая активность и управление стрессом.