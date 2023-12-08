Врач рассказала, как сохранить зрение во время беременности

«Таким женщинам рекомендовано проводить офтальмологический осмотр дважды и обязательно при условии медикаментозного мидриаза (то есть осмотра с широким зрачком) — в первом триместре и на сроке 32–34 недели», — рассказала Сашнина.

Какие риски возникают у беременных женщин с патологиями

Патологии глаз

Врачи уделяют особое внимание беременным женщинам, у которых ранее диагностировали патологию органа зрения. Это, например, воспалительные заболевания глаз, миопия (близорукость), отслойки и периферические дистрофии сетчатки.

При последних женщинам в период с 12-й до 35-й недели рекомендуют профилактическую лазерную коагуляцию сетчатки. Это нужно для проведения естественных родов — после процедуры коагуляции сетчатка крепче держится за сосудистую оболочку глаза. В противном случае велик риск, что из-за перепадов артериального давления при естественных родах сетчатка отслоится.

Другие патологии при беременности

Также внимания требует состояние женщин, у которых проблем с глазами прежде не было, но сама беременность протекает патологически (например, с повышенным артериальным давлением или сахаром). На фоне этих изменений может возникнуть:

снижение зрения;

ощущение затуманивания;

расфокусировки зрения;

мелькающие или плавающие «мушки» перед глазами;

головные боли.

«Этими симптомами нельзя пренебрегать, и надо обязательно обратиться к врачу и провести обследование», — подчеркнула специалист.

Как помочь зрению при беременности

В первую очередь важно не забывать о визитах к офтальмологу.

«Будущим мамочкам необходимо пройти обследование у офтальмолога до планирования беременности, обращаться на любом сроке беременности при появлении жалоб, проводить динамическое наблюдение (сроки устанавливает врач) с последним приёмом не позднее 34–35-й недели беременности», — рассказала Сашнина.

Вот какие ещё рекомендации врачи дают беременным:

сократить время за монитором;

делать перерывы в работе и регулярно вставать из-за стола;

не пренебрегать лечебными упражнениями, в том числе гимнастикой для глаз;

соблюдать питьевой режим (обсудить его нужно с акушером-гинекологом);

придерживаться правильного питания;

прогуливаться.

Всё это позволит снизить потенциальный ущерб зрению и обеспечить здоровье глаз.