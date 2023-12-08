Врач рассказала, как сохранить зрение во время беременности
Беременность — важный и эмоциональный период в жизни женщины. Но порой его омрачают изменения, которые не могут не волновать будущую маму. Некоторые из них касаются здоровья глаз, причём изменения могут быть как нормальными, так и патологическими. Что происходит со зрением до родов и какие меры профилактики помогут глазам в этот период, рассказала заведующая офтальмологическим отделением Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Анжелика Сашнина.
Что происходит с глазами во время беременности
При беременности, которая протекает без глазных патологий, наиболее распространёнными физиологическими изменениями (нормальными) считаются:
- преходящий птоз (опущение) верхнего века — может возникать из-за изменений, связанных с гормонами, стрессом и родами;
- уменьшение количества капилляров конъюнктивы, а также иногда возникающие кровоизлияния под слизистую глазного яблока;
- снижение чувствительности и утолщение роговицы за счёт изменения водного обмена и задержки жидкости — на фоне этого происходит сдвиг рефракции в сторону миопической, то есть снижается зрение вдаль (в том числе по этой причине хирургические операции коррекции зрения противопоказаны во время беременности);
- предрасположенность к развитию симптомов синдрома сухого глаза и дисфункции мейбомиевых желёз век, которые отвечают за формирование липидного слоя слёзной плёнки (это может привести к трудностям использования контактных линз).
Также у беременных может наблюдаться повышенная пигментация вокруг глаз и на щеках. Эти изменения в большинстве случаев обратимы и проходят после родов.
«Таким женщинам рекомендовано проводить офтальмологический осмотр дважды и обязательно при условии медикаментозного мидриаза (то есть осмотра с широким зрачком) — в первом триместре и на сроке 32–34 недели», — рассказала Сашнина.
Какие риски возникают у беременных женщин с патологиями
Патологии глаз
Врачи уделяют особое внимание беременным женщинам, у которых ранее диагностировали патологию органа зрения. Это, например, воспалительные заболевания глаз, миопия (близорукость), отслойки и периферические дистрофии сетчатки.
При последних женщинам в период с 12-й до 35-й недели рекомендуют профилактическую лазерную коагуляцию сетчатки. Это нужно для проведения естественных родов — после процедуры коагуляции сетчатка крепче держится за сосудистую оболочку глаза. В противном случае велик риск, что из-за перепадов артериального давления при естественных родах сетчатка отслоится.
Другие патологии при беременности
Также внимания требует состояние женщин, у которых проблем с глазами прежде не было, но сама беременность протекает патологически (например, с повышенным артериальным давлением или сахаром). На фоне этих изменений может возникнуть:
- снижение зрения;
- ощущение затуманивания;
- расфокусировки зрения;
- мелькающие или плавающие «мушки» перед глазами;
- головные боли.
«Этими симптомами нельзя пренебрегать, и надо обязательно обратиться к врачу и провести обследование», — подчеркнула специалист.
Как помочь зрению при беременности
В первую очередь важно не забывать о визитах к офтальмологу.
«Будущим мамочкам необходимо пройти обследование у офтальмолога до планирования беременности, обращаться на любом сроке беременности при появлении жалоб, проводить динамическое наблюдение (сроки устанавливает врач) с последним приёмом не позднее 34–35-й недели беременности», — рассказала Сашнина.
Вот какие ещё рекомендации врачи дают беременным:
- сократить время за монитором;
- делать перерывы в работе и регулярно вставать из-за стола;
- не пренебрегать лечебными упражнениями, в том числе гимнастикой для глаз;
- соблюдать питьевой режим (обсудить его нужно с акушером-гинекологом);
- придерживаться правильного питания;
- прогуливаться.
Всё это позволит снизить потенциальный ущерб зрению и обеспечить здоровье глаз.