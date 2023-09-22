Врач рассказала, как ведёт себя человек со слабоумием

Как ведёт себя человек при слабоумии

Сам больной может и не замечать признаки ослабления ума, а вот остальным они видны очень хорошо. Человек с деменцией:

часто путается в последовательности событий при рассказе;

бывает нелогичным;

может начать готовиться к событию, которое уже прошло или которое никогда не планировалось;

испытывает проблемы с памятью в выполнении привычных действий на работе или в быту (например, ставит часы в холодильник, а колбасу кладёт на комод).

И это речь о начальных стадиях болезни. В глубокой деменции психика распадается так сильно, что человек уже опасен не только для себя, но и для окружающих, предупредила врач.

«Он может, например, уйти из дома и потеряться, не помня ни адреса, ни своего имени, или устроить бытовую катастрофу, забыв выключить газ», — указала Головина.

Как предугадать наступление деменции

В большинстве случаев патологии мозга, которые приводят к слабоумию, связаны с генетикой. То есть всё зависит от того, есть ли в организме та или иная мутация.

С помощью специальных генетических тестов можно узнать, есть ли конкретно у вас предрасположенность к развитию болезни. Правда, тут есть один момент — а захотите ли вы узнать этот «приговор» и потом ждать, когда запустится процесс ослабления ума.