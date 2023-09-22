Врач рассказала, как ведёт себя человек со слабоумием
С мозгом человека, страдающего слабоумием, то есть деменцией, происходит инволюция. Это процесс, обратный эволюции, другими словами — развивается деградация и регресс органа. Он становится всё более и более примитивным. В какой-то момент болезнь может стать глубокой, а это значит, что такой пациент будет опасен и для себя, и для окружающих. О том, как ведёт себя человек с деменцией, рассказала нейропсихолог Лариса Головина.
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Как ведёт себя человек при слабоумии
Сам больной может и не замечать признаки ослабления ума, а вот остальным они видны очень хорошо. Человек с деменцией:
- часто путается в последовательности событий при рассказе;
- бывает нелогичным;
- может начать готовиться к событию, которое уже прошло или которое никогда не планировалось;
- испытывает проблемы с памятью в выполнении привычных действий на работе или в быту (например, ставит часы в холодильник, а колбасу кладёт на комод).
И это речь о начальных стадиях болезни. В глубокой деменции психика распадается так сильно, что человек уже опасен не только для себя, но и для окружающих, предупредила врач.
«Он может, например, уйти из дома и потеряться, не помня ни адреса, ни своего имени, или устроить бытовую катастрофу, забыв выключить газ», — указала Головина.
Как предугадать наступление деменции
В большинстве случаев патологии мозга, которые приводят к слабоумию, связаны с генетикой. То есть всё зависит от того, есть ли в организме та или иная мутация.
С помощью специальных генетических тестов можно узнать, есть ли конкретно у вас предрасположенность к развитию болезни. Правда, тут есть один момент — а захотите ли вы узнать этот «приговор» и потом ждать, когда запустится процесс ослабления ума.